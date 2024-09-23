Деньга 1813 года ИМ ПС (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1813 года со знаком ИМ ПС. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Колпинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8346 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 420 EUR. Торги состоялись 14 марта 2013.

Сохранность UNC (3) AU (9) XF (14) VF (3) F (1) Сохранность (слабы) MS63 (1) MS60 (1) AU58 (2) AU55 (2) AU53 (2) XF45 (1) XF40 (1) VF30 (1) BN (3) Сервис RNGA (1) ННР (1)

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