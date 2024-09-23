Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Деньга 1813 года ИМ ПС (Россия, Александр I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,41 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал Деньга
- Год 1813
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Колпино
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (30) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1813 года со знаком ИМ ПС. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Колпинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8346 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 420 EUR. Торги состоялись 14 марта 2013.
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Продавец Александр
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF40
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Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность XF
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность AU55 BN RNGA
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность AU58 BN ННР
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность AU58 BN
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 5 февраля 2020
Сохранность UNC
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Продавец Rare Coins
Дата 20 ноября 2019
Сохранность AU
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Продавец Имперская монета
Дата 24 сентября 2019
Сохранность VF30
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Продавец Александр
Дата 14 декабря 2018
Сохранность MS60
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Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность AU
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Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность MS63
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Где продать?
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