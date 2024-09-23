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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Деньга 1813 года ИМ ПС (Россия, Александр I)

Аверс монеты - Деньга 1813 года ИМ ПС - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Деньга 1813 года ИМ ПС - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,41 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал Деньга
  • Год 1813
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Колпино
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (30) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1813 года со знаком ИМ ПС. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Колпинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8346 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 420 EUR. Торги состоялись 14 марта 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Деньга 1813 ИМ ПС на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия Деньга 1813 ИМ ПС на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 4000 RUB
Россия Деньга 1813 ИМ ПС на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия Деньга 1813 ИМ ПС на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 7500 RUB
Россия Деньга 1813 ИМ ПС на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Деньга 1813 ИМ ПС на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU55
Цена
Россия Деньга 1813 ИМ ПС на аукционе Александр - July 6, 2022
Россия Деньга 1813 ИМ ПС на аукционе Александр - July 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF40
Цена
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Россия Деньга 1813 ИМ ПС на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Россия Деньга 1813 ИМ ПС на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Деньга 1813 ИМ ПС на аукционе Русское Наследие - April 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
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Россия Деньга 1813 ИМ ПС на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Россия Деньга 1813 ИМ ПС на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Деньга 1813 ИМ ПС на аукционе RedSquare - March 19, 2022
Продавец RedSquare
Дата 19 марта 2022
Сохранность F
Цена
Россия Деньга 1813 ИМ ПС на аукционе Империя - January 23, 2021
Продавец Империя
Дата 23 января 2021
Сохранность XF
Цена
Россия Деньга 1813 ИМ ПС на аукционе Rare Coins - June 17, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия Деньга 1813 ИМ ПС на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Россия Деньга 1813 ИМ ПС на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность AU58 BN ННР
Цена
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Россия Деньга 1813 ИМ ПС на аукционе Katz - March 29, 2020
Продавец Katz
Дата 29 марта 2020
Сохранность VF
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Россия Деньга 1813 ИМ ПС на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия Деньга 1813 ИМ ПС на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность AU58 BN
Цена
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Россия Деньга 1813 ИМ ПС на аукционе MUNZE - February 5, 2020
Продавец MUNZE
Дата 5 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Россия Деньга 1813 ИМ ПС на аукционе Rare Coins - November 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
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Россия Деньга 1813 ИМ ПС на аукционе Имперская монета - September 24, 2019
Россия Деньга 1813 ИМ ПС на аукционе Имперская монета - September 24, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 24 сентября 2019
Сохранность VF30
Цена
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Россия Деньга 1813 ИМ ПС на аукционе Александр - December 14, 2018
Россия Деньга 1813 ИМ ПС на аукционе Александр - December 14, 2018
Продавец Александр
Дата 14 декабря 2018
Сохранность MS60
Цена
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Россия Деньга 1813 ИМ ПС на аукционе Rare Coins - December 12, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
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Россия Деньга 1813 ИМ ПС на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность MS63
Цена
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Россия Деньга 1813 ИМ ПС на аукционе Rare Coins - June 16, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность AU53
Цена
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Где продать?

Для продажи Деньга 1813 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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