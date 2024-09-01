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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Деньга 1817 года КМ АМ. Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Деньга 1817 года КМ АМ Новодел - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Деньга 1817 года КМ АМ Новодел - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,41 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал Деньга
  • Год 1817
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1817 года со знаком КМ АМ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2154 проданному на аукционе The New York Sale за 2500 USD. Торги состоялись 5 января 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Александр (1)
Россия Деньга 1817 КМ АМ на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS64
Цена
Россия Деньга 1817 КМ АМ на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS64
Цена
Россия Деньга 1817 КМ АМ на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS64
Цена
Россия Деньга 1817 КМ АМ на аукционе Александр - April 2, 2016
Россия Деньга 1817 КМ АМ на аукционе Александр - April 2, 2016
Продавец Александр
Дата 2 апреля 2016
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
1400 $
Цена в валюте аукциона 1400 USD
Россия Деньга 1817 КМ АМ на аукционе New York Sale - January 8, 2015
Продавец New York Sale
Дата 8 января 2015
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
1200 $
Цена в валюте аукциона 1200 USD
Россия Деньга 1817 КМ АМ на аукционе New York Sale - January 5, 2012
Продавец New York Sale
Дата 5 января 2012
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
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Россия Деньга 1817 КМ АМ на аукционе Gorny & Mosch - October 9, 2007
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 октября 2007
Сохранность UNC
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Россия Деньга 1817 КМ АМ на аукционе Gorny & Mosch - October 10, 2006
Продавец Gorny & Mosch
Дата 10 октября 2006
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Деньга 1817 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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