Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Деньга 1817 года КМ АМ. Новодел (Россия, Александр I)
Разновидность: Новодел
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,41 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал Деньга
- Год 1817
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1817 года со знаком КМ АМ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2154 проданному на аукционе The New York Sale за 2500 USD. Торги состоялись 5 января 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Gorny & Mosch (2)
- New York Sale (2)
- Rare Coins (3)
- Александр (1)
Продавец Александр
Дата 2 апреля 2016
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
1400 $
Цена в валюте аукциона 1400 USD
Продавец New York Sale
Дата 8 января 2015
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
1200 $
Цена в валюте аукциона 1200 USD
Продавец New York Sale
Дата 5 января 2012
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 октября 2007
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи Деньга 1817 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск