Деньга 1819 года ЕМ НМ (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1819 года со знаком ЕМ НМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 971 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 950 USD. Торги состоялись 18 января 2024.

Сохранность UNC (77) AU (78) XF (56) VF (34) F (2) Нет оценки (29) Сохранность (слабы) MS66 (1) MS64 (12) MS63 (22) MS62 (16) MS61 (4) MS60 (6) AU58 (5) AU55 (16) AU53 (13) AU50 (6) XF45 (14) XF40 (3) VF35 (8) VF25 (6) DETAILS (4) RB (5) BN (52) Сервис RNGA (10) ННР (8) PCGS (6) NGC (43)

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