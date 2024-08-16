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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Деньга 1819 года ЕМ НМ (Россия, Александр I)

Аверс монеты - Деньга 1819 года ЕМ НМ - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Деньга 1819 года ЕМ НМ - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,41 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,360,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал Деньга
  • Год 1819
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (278)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1819 года со знаком ЕМ НМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 971 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 950 USD. Торги состоялись 18 января 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Деньга 1819 ЕМ НМ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия Деньга 1819 ЕМ НМ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 2566 RUB
Россия Деньга 1819 ЕМ НМ на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Деньга 1819 ЕМ НМ на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Россия Деньга 1819 ЕМ НМ на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS61 RB RNGA
Цена
Россия Деньга 1819 ЕМ НМ на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
157 $
Цена в валюте аукциона 14000 RUB
Россия Деньга 1819 ЕМ НМ на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия Деньга 1819 ЕМ НМ на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия Деньга 1819 ЕМ НМ на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия Деньга 1819 ЕМ НМ на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность XF40 BN ННР
Цена
Россия Деньга 1819 ЕМ НМ на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия Деньга 1819 ЕМ НМ на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Деньга 1819 ЕМ НМ на аукционе RedSquare - January 27, 2024
Продавец RedSquare
Дата 27 января 2024
Сохранность AU
Цена
Россия Деньга 1819 ЕМ НМ на аукционе Stephen Album - January 21, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 21 января 2024
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
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Россия Деньга 1819 ЕМ НМ на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность UNC
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Россия Деньга 1819 ЕМ НМ на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность AU
Цена
Россия Деньга 1819 ЕМ НМ на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность UNC
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Россия Деньга 1819 ЕМ НМ на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Деньга 1819 ЕМ НМ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Россия Деньга 1819 ЕМ НМ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия Деньга 1819 ЕМ НМ на аукционе Russiancoin - November 23, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 23 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Деньга 1819 ЕМ НМ на аукционе MS67 - November 8, 2023
Продавец MS67
Дата 8 ноября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия Деньга 1819 ЕМ НМ на аукционе Александр - October 25, 2023
Россия Деньга 1819 ЕМ НМ на аукционе Александр - October 25, 2023
Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность XF40
Цена
Россия Деньга 1819 ЕМ НМ на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Россия Деньга 1819 ЕМ НМ на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Деньга 1819 ЕМ НМ на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Россия Деньга 1819 ЕМ НМ на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
Россия Деньга 1819 ЕМ НМ на аукционе Знак - September 29, 2023
Россия Деньга 1819 ЕМ НМ на аукционе Знак - September 29, 2023
Продавец Знак
Дата 29 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи Деньга 1819 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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