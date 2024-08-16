Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Деньга 1819 года ЕМ НМ (Россия, Александр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,41 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,360,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал Деньга
- Год 1819
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (278)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1819 года со знаком ЕМ НМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 971 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 950 USD. Торги состоялись 18 января 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
157 $
Цена в валюте аукциона 14000 RUB
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 21 января 2024
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 23 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец MS67
Дата 8 ноября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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