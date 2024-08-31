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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Деньга 1817 года КМ АМ (Россия, Александр I)

Аверс монеты - Деньга 1817 года КМ АМ - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Деньга 1817 года КМ АМ - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,41 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал Деньга
  • Год 1817
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1817 года со знаком КМ АМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 83 проданному на аукционе MS67 за 135000 RUB. Торги состоялись 10 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Деньга 1817 КМ АМ на аукционе MS67 - April 10, 2024
Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
1453 $
Цена в валюте аукциона 135000 RUB
Россия Деньга 1817 КМ АМ на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
71 $
Цена в валюте аукциона 7000 RUB
Россия Деньга 1817 КМ АМ на аукционе MS67 - September 20, 2023
Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия Деньга 1817 КМ АМ на аукционе Katz - March 23, 2023
Продавец Katz
Дата 23 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Деньга 1817 КМ АМ на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Деньга 1817 КМ АМ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Россия Деньга 1817 КМ АМ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
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Россия Деньга 1817 КМ АМ на аукционе Русское Наследие - April 25, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 25 апреля 2021
Сохранность AU53 BN
Цена
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Россия Деньга 1817 КМ АМ на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия Деньга 1817 КМ АМ на аукционе Rare Coins - January 27, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 27 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Деньга 1817 КМ АМ на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Россия Деньга 1817 КМ АМ на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность VF20
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Россия Деньга 1817 КМ АМ на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия Деньга 1817 КМ АМ на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность VF25
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Россия Деньга 1817 КМ АМ на аукционе Rare Coins - February 19, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 19 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
Россия Деньга 1817 КМ АМ на аукционе SINCONA - October 21, 2019
Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия Деньга 1817 КМ АМ на аукционе Katz - July 4, 2019
Продавец Katz
Дата 4 июля 2019
Сохранность UNC
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Россия Деньга 1817 КМ АМ на аукционе Имперская монета - June 25, 2019
Россия Деньга 1817 КМ АМ на аукционе Имперская монета - June 25, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 25 июня 2019
Сохранность VF20
Цена
Россия Деньга 1817 КМ АМ на аукционе Katz - November 25, 2018
Продавец Katz
Дата 25 ноября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Деньга 1817 КМ АМ на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность VF30
Цена
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Россия Деньга 1817 КМ АМ на аукционе Heritage - September 11, 2018
Россия Деньга 1817 КМ АМ на аукционе Heritage - September 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Россия Деньга 1817 КМ АМ на аукционе Александр - April 18, 2018
Россия Деньга 1817 КМ АМ на аукционе Александр - April 18, 2018
Продавец Александр
Дата 18 апреля 2018
Сохранность AU50
Цена
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Россия Деньга 1817 КМ АМ на аукционе Александр - August 27, 2015
Россия Деньга 1817 КМ АМ на аукционе Александр - August 27, 2015
Продавец Александр
Дата 27 августа 2015
Сохранность AU53
Цена
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Россия Деньга 1817 КМ АМ на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Деньга 1817 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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