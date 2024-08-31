Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Деньга 1817 года КМ АМ (Россия, Александр I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,41 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал Деньга
- Год 1817
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1817 года со знаком КМ АМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 83 проданному на аукционе MS67 за 135000 RUB. Торги состоялись 10 апреля 2024.
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Сохранность (слабы)
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Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
1453 $
Цена в валюте аукциона 135000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
71 $
Цена в валюте аукциона 7000 RUB
Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 25 апреля 2021
Сохранность AU53 BN
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 27 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность VF20
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность VF25
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 ноября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность VF30
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 18 апреля 2018
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Александр
Дата 27 августа 2015
Сохранность AU53
Цена
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Где продать?
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