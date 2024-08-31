Деньга 1817 года КМ АМ (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1817 года со знаком КМ АМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 83 проданному на аукционе MS67 за 135000 RUB. Торги состоялись 10 апреля 2024.

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