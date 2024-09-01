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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Деньга 1813 года КМ АМ. Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Деньга 1813 года КМ АМ Новодел - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Деньга 1813 года КМ АМ Новодел - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,41 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал Деньга
  • Год 1813
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1813 года со знаком КМ АМ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 706 проданному на аукционе SINCONA AG за 3200 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
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  • SINCONA (1)
Россия Деньга 1813 КМ АМ на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Деньга 1813 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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