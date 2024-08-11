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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Деньга 1810 года ИМ МК "Тип 1810-1825" (Россия, Александр I)

Аверс монеты - Деньга 1810 года ИМ МК "Тип 1810-1825" - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Деньга 1810 года ИМ МК "Тип 1810-1825" - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,41 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал Деньга
  • Год 1810
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Колпино
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1810 года со знаком ИМ МК. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Колпинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2280 проданному на аукционе Coins.ee за 1603 EUR. Торги состоялись 27 марта 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Деньга 1810 ИМ МК на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия Деньга 1810 ИМ МК на аукционе AURORA - January 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность VF
Цена
Россия Деньга 1810 ИМ МК на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
612 $
Цена в валюте аукциона 50000 RUB
Россия Деньга 1810 ИМ МК на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Деньга 1810 ИМ МК на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Деньга 1810 ИМ МК на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Россия Деньга 1810 ИМ МК на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность VF
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 2000 RUB
Россия Деньга 1810 ИМ МК на аукционе Александр - June 8, 2022
Россия Деньга 1810 ИМ МК на аукционе Александр - June 8, 2022
Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность VF20
Цена
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Россия Деньга 1810 ИМ МК на аукционе Coins.ee - March 28, 2021
Россия Деньга 1810 ИМ МК на аукционе Coins.ee - March 28, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 28 марта 2021
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия Деньга 1810 ИМ МК на аукционе Русское Наследие - December 12, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2020
Сохранность AU53 BN RNGA
Цена
Россия Деньга 1810 ИМ МК на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность MS60
Цена
Россия Деньга 1810 ИМ МК на аукционе Katz - June 7, 2020
Продавец Katz
Дата 7 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия Деньга 1810 ИМ МК на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия Деньга 1810 ИМ МК на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность XF40
Цена
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Россия Деньга 1810 ИМ МК на аукционе Rare Coins - November 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
Россия Деньга 1810 ИМ МК на аукционе Katz - April 28, 2019
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2019
Сохранность AU
Цена
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Россия Деньга 1810 ИМ МК на аукционе Rare Coins - December 12, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия Деньга 1810 ИМ МК на аукционе Katz - October 28, 2018
Продавец Katz
Дата 28 октября 2018
Сохранность XF
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Россия Деньга 1810 ИМ МК на аукционе Империя - September 29, 2018
Продавец Империя
Дата 29 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия Деньга 1810 ИМ МК на аукционе Heritage - February 26, 2015
Россия Деньга 1810 ИМ МК на аукционе Heritage - February 26, 2015
Продавец Heritage
Дата 26 февраля 2015
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Россия Деньга 1810 ИМ МК на аукционе Александр - December 14, 2013
Россия Деньга 1810 ИМ МК на аукционе Александр - December 14, 2013
Продавец Александр
Дата 14 декабря 2013
Сохранность MS60
Цена
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Россия Деньга 1810 ИМ МК на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи Деньга 1810 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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