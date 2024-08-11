Деньга 1810 года ИМ МК "Тип 1810-1825" (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1810 года со знаком ИМ МК. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Колпинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2280 проданному на аукционе Coins.ee за 1603 EUR. Торги состоялись 27 марта 2021.

Сохранность UNC (4) AU (5) XF (3) VF (7) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS63 (1) MS60 (2) AU55 (1) AU53 (1) XF40 (1) VF20 (1) BN (3) Сервис NGC (2) RNGA (1)