Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Деньга 1810 года ИМ МК "Тип 1810-1825" (Россия, Александр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,41 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал Деньга
- Год 1810
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Колпино
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1810 года со знаком ИМ МК. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Колпинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2280 проданному на аукционе Coins.ee за 1603 EUR. Торги состоялись 27 марта 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
612 $
Цена в валюте аукциона 50000 RUB
Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность VF20
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 28 марта 2021
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Империя
Дата 29 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 26 февраля 2015
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 14 декабря 2013
Сохранность MS60
Цена
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Где продать?
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