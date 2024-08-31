Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Деньга 1810 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" (Россия, Александр I)
Фотография: Русский Нумизматический Дом
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,12 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал Деньга
- Год 1810
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1810 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 92 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 1000000 RUB. Торги состоялись 15 апреля 2017.
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- Русский Нумизматический Дом (1)
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