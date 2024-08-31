Деньга 1810 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1810 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 92 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 1000000 RUB. Торги состоялись 15 апреля 2017.

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