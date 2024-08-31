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Деньга 1810 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" (Россия, Александр I)

Аверс монеты - Деньга 1810 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Деньга 1810 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Русский Нумизматический Дом

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,12 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал Деньга
  • Год 1810
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1810 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 92 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 1000000 RUB. Торги состоялись 15 апреля 2017.

Сохранность
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Россия Деньга 1810 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 15, 2017
Россия Деньга 1810 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 15, 2017
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 апреля 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Деньга 1810 "Екатеринбургский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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