Деньга 1810 года СПБ ФГ "Тип 1810-1825" (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1810 года со знаком СПБ ФГ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 559 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2200 USD. Торги состоялись 22 апреля 2017.

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