Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Деньга 1810 года СПБ ФГ "Тип 1810-1825" (Россия, Александр I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,41 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал Деньга
- Год 1810
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1810 года со знаком СПБ ФГ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 559 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2200 USD. Торги состоялись 22 апреля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- Gorny & Mosch (1)
- Künker (1)
- Rare Coins (1)
Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность MS62
Цена
2200 $
Цена в валюте аукциона 2200 USD
Где продать?
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