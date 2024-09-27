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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Деньга 1810 года СПБ ФГ "Тип 1810-1825" (Россия, Александр I)

Аверс монеты - Деньга 1810 года СПБ ФГ "Тип 1810-1825" - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Деньга 1810 года СПБ ФГ "Тип 1810-1825" - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,41 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал Деньга
  • Год 1810
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1810 года со знаком СПБ ФГ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 559 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2200 USD. Торги состоялись 22 апреля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (1)
  • Künker (1)
  • Rare Coins (1)
Россия Деньга 1810 СПБ ФГ на аукционе Rare Coins - April 22, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность MS62
Цена
2200 $
Цена в валюте аукциона 2200 USD
Россия Деньга 1810 СПБ ФГ на аукционе Künker - June 24, 2009
Продавец Künker
Дата 24 июня 2009
Сохранность PROOF
Цена
2108 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Россия Деньга 1810 СПБ ФГ на аукционе Gorny & Mosch - March 11, 2009
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 марта 2009
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Деньга 1810 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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