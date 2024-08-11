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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Деньга 1816 года КМ АМ. Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Деньга 1816 года КМ АМ Новодел - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Деньга 1816 года КМ АМ Новодел - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: The New York Sale

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,41 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал Деньга
  • Год 1816
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1816 года со знаком КМ АМ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 38 проданному на аукционе MS67 за 72500 RUB. Торги состоялись 30 октября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Деньга 1816 КМ АМ на аукционе MS67 - May 27, 2020
Продавец MS67
Дата 27 мая 2020
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
811 $
Цена в валюте аукциона 57500 RUB
Россия Деньга 1816 КМ АМ на аукционе MS67 - October 30, 2019
Продавец MS67
Дата 30 октября 2019
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
1135 $
Цена в валюте аукциона 72500 RUB
Россия Деньга 1816 КМ АМ на аукционе New York Sale - January 10, 2019
Продавец New York Sale
Дата 10 января 2019
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи Деньга 1816 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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