Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Деньга 1816 года КМ АМ. Новодел (Россия, Александр I)
Разновидность: Новодел
Фотография: The New York Sale
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,41 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал Деньга
- Год 1816
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1816 года со знаком КМ АМ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 38 проданному на аукционе MS67 за 72500 RUB. Торги состоялись 30 октября 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MS67
Дата 30 октября 2019
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
1135 $
Цена в валюте аукциона 72500 RUB
Где продать?
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