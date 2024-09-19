Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Деньга 1813 года ЕМ НМ (Россия, Александр I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,41 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 24,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал Деньга
- Год 1813
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1813 года со знаком ЕМ НМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8259 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1200 EUR. Торги состоялись 16 марта 2012.
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Продавец Имперская монета
Дата 24 ноября 2020
Сохранность XF45
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 4000 RUB
Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 5 мая 2020
Сохранность VF20
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность XF DETAILS
Цена
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Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность XF40
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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