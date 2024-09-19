Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Деньга 1813 года ЕМ НМ (Россия, Александр I)

Аверс монеты - Деньга 1813 года ЕМ НМ - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Деньга 1813 года ЕМ НМ - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,41 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 24,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал Деньга
  • Год 1813
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1813 года со знаком ЕМ НМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8259 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1200 EUR. Торги состоялись 16 марта 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Katz (3)
  • Künker (1)
  • Rare Coins (5)
  • SINCONA (1)
  • Александр (1)
  • Знак (1)
  • Имперская монета (5)
  • Русское Наследие (1)
Россия Деньга 1813 ЕМ НМ на аукционе Знак - March 15, 2024
Россия Деньга 1813 ЕМ НМ на аукционе Знак - March 15, 2024
Продавец Знак
Дата 15 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Деньга 1813 ЕМ НМ на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Деньга 1813 ЕМ НМ на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Деньга 1813 ЕМ НМ на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
226 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Россия Деньга 1813 ЕМ НМ на аукционе Rare Coins - June 16, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность AU
Цена
Россия Деньга 1813 ЕМ НМ на аукционе Rare Coins - December 16, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
Россия Деньга 1813 ЕМ НМ на аукционе Русское Наследие - December 12, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2020
Сохранность XF45 BN RNGA
Цена
Россия Деньга 1813 ЕМ НМ на аукционе Имперская монета - November 24, 2020
Россия Деньга 1813 ЕМ НМ на аукционе Имперская монета - November 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 ноября 2020
Сохранность XF45
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 4000 RUB
Россия Деньга 1813 ЕМ НМ на аукционе Katz - August 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Деньга 1813 ЕМ НМ на аукционе Имперская монета - May 5, 2020
Россия Деньга 1813 ЕМ НМ на аукционе Имперская монета - May 5, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 5 мая 2020
Сохранность VF20
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Деньга 1813 ЕМ НМ на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия Деньга 1813 ЕМ НМ на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность XF DETAILS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Деньга 1813 ЕМ НМ на аукционе Александр - March 25, 2020
Россия Деньга 1813 ЕМ НМ на аукционе Александр - March 25, 2020
Продавец Александр
Дата 25 марта 2020
Сохранность XF40
Цена
Россия Деньга 1813 ЕМ НМ на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Деньга 1813 ЕМ НМ на аукционе Имперская монета - July 30, 2019
Россия Деньга 1813 ЕМ НМ на аукционе Имперская монета - July 30, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 30 июля 2019
Сохранность XF40
Цена
Россия Деньга 1813 ЕМ НМ на аукционе Имперская монета - June 25, 2019
Россия Деньга 1813 ЕМ НМ на аукционе Имперская монета - June 25, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 25 июня 2019
Сохранность VF25
Цена
Россия Деньга 1813 ЕМ НМ на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность XF40
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Деньга 1813 ЕМ НМ на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Деньга 1813 ЕМ НМ на аукционе Künker - March 16, 2012
Продавец Künker
Дата 16 марта 2012
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Деньга 1813 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Александра I Монеты России 1813 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом Деньга Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск