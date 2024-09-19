Деньга 1813 года ЕМ НМ (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1813 года со знаком ЕМ НМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8259 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1200 EUR. Торги состоялись 16 марта 2012.

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