Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Деньга 1816 года КМ АМ (Россия, Александр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,41 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал Деньга
- Год 1816
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (33) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1816 года со знаком КМ АМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 58 проданному на аукционе MS67 за 240000 RUB. Торги состоялись 27 апреля 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
1345 $
Цена в валюте аукциона 125000 RUB
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
628 $
Цена в валюте аукциона 57500 RUB
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец MS67
Дата 29 марта 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
******
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Продавец MS67
Дата 27 апреля 2022
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 23 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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