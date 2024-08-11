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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Деньга 1816 года КМ АМ (Россия, Александр I)

Аверс монеты - Деньга 1816 года КМ АМ - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Деньга 1816 года КМ АМ - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,41 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал Деньга
  • Год 1816
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1816 года со знаком КМ АМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 58 проданному на аукционе MS67 за 240000 RUB. Торги состоялись 27 апреля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Деньга 1816 КМ АМ на аукционе MS67 - April 10, 2024
Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
1345 $
Цена в валюте аукциона 125000 RUB
Россия Деньга 1816 КМ АМ на аукционе MS67 - February 14, 2024
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
628 $
Цена в валюте аукциона 57500 RUB
Россия Деньга 1816 КМ АМ на аукционе MS67 - February 14, 2024
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия Деньга 1816 КМ АМ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Деньга 1816 КМ АМ на аукционе MS67 - March 29, 2023
Продавец MS67
Дата 29 марта 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия Деньга 1816 КМ АМ на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Деньга 1816 КМ АМ на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
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Россия Деньга 1816 КМ АМ на аукционе MS67 - April 27, 2022
Продавец MS67
Дата 27 апреля 2022
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Россия Деньга 1816 КМ АМ на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия Деньга 1816 КМ АМ на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия Деньга 1816 КМ АМ на аукционе Rare Coins - April 7, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 7 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
Россия Деньга 1816 КМ АМ на аукционе Александр - April 7, 2021
Россия Деньга 1816 КМ АМ на аукционе Александр - April 7, 2021
Продавец Александр
Дата 7 апреля 2021
Сохранность XF40
Цена
Россия Деньга 1816 КМ АМ на аукционе Rare Coins - December 16, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
Россия Деньга 1816 КМ АМ на аукционе Rare Coins - September 23, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 23 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия Деньга 1816 КМ АМ на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Россия Деньга 1816 КМ АМ на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность VF35
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Россия Деньга 1816 КМ АМ на аукционе Katz - April 30, 2020
Продавец Katz
Дата 30 апреля 2020
Сохранность XF
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Россия Деньга 1816 КМ АМ на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия Деньга 1816 КМ АМ на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность XF45
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Россия Деньга 1816 КМ АМ на аукционе Александр - March 25, 2020
Россия Деньга 1816 КМ АМ на аукционе Александр - March 25, 2020
Продавец Александр
Дата 25 марта 2020
Сохранность VF25
Цена
Россия Деньга 1816 КМ АМ на аукционе Katz - February 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия Деньга 1816 КМ АМ на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия Деньга 1816 КМ АМ на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность VF35
Цена
Россия Деньга 1816 КМ АМ на аукционе Katz - September 26, 2019
Продавец Katz
Дата 26 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Деньга 1816 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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