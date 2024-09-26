Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Деньга 1825 года ЕМ ИК (Россия, Александр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,41 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 555,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал Деньга
- Год 1825
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1825 года со знаком ЕМ ИК. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 633 проданному на аукционе Александр за 480 USD. Торги состоялись 23 января 2009.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
144 $
Цена в валюте аукциона 13000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность AU58 BN ННР
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Александр
Дата 30 сентября 2020
Сохранность VF25
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность AU55
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 7 июля 2020
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность AU50
Цена
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Продавец AURORA
Дата 25 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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