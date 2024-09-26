Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Деньга 1825 года ЕМ ИК (Россия, Александр I)

Аверс монеты - Деньга 1825 года ЕМ ИК - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Деньга 1825 года ЕМ ИК - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,41 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 555,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал Деньга
  • Год 1825
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1825 года со знаком ЕМ ИК. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 633 проданному на аукционе Александр за 480 USD. Торги состоялись 23 января 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (1)
  • Katz (1)
  • La Galerie Numismatique (7)
  • Rare Coins (4)
  • SINCONA (1)
  • WAG (1)
  • WCN (1)
  • Александр (2)
  • Знак (1)
  • Империя (2)
  • Имперская монета (6)
  • Монеты и Медали (1)
  • Русское Наследие (2)
Россия Деньга 1825 ЕМ ИК на аукционе Знак - July 12, 2024
Россия Деньга 1825 ЕМ ИК на аукционе Знак - July 12, 2024
Продавец Знак
Дата 12 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Деньга 1825 ЕМ ИК на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия Деньга 1825 ЕМ ИК на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 2202 RUB
Россия Деньга 1825 ЕМ ИК на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия Деньга 1825 ЕМ ИК на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
144 $
Цена в валюте аукциона 13000 RUB
Россия Деньга 1825 ЕМ ИК на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU58
Цена
Россия Деньга 1825 ЕМ ИК на аукционе Русское Наследие - March 5, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 5 марта 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Деньга 1825 ЕМ ИК на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU58
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Деньга 1825 ЕМ ИК на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Россия Деньга 1825 ЕМ ИК на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность AU58 BN ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Деньга 1825 ЕМ ИК на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Деньга 1825 ЕМ ИК на аукционе Александр - September 30, 2020
Россия Деньга 1825 ЕМ ИК на аукционе Александр - September 30, 2020
Продавец Александр
Дата 30 сентября 2020
Сохранность VF25
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Деньга 1825 ЕМ ИК на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Россия Деньга 1825 ЕМ ИК на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность AU55
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Деньга 1825 ЕМ ИК на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Россия Деньга 1825 ЕМ ИК на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 7 июля 2020
Сохранность AU50
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Деньга 1825 ЕМ ИК на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия Деньга 1825 ЕМ ИК на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность XF40
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Деньга 1825 ЕМ ИК на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия Деньга 1825 ЕМ ИК на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность AU50
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Деньга 1825 ЕМ ИК на аукционе Имперская монета - July 30, 2019
Россия Деньга 1825 ЕМ ИК на аукционе Имперская монета - July 30, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 30 июля 2019
Сохранность F DETAILS
Цена
Россия Деньга 1825 ЕМ ИК на аукционе AURORA - February 25, 2019
Продавец AURORA
Дата 25 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Деньга 1825 ЕМ ИК на аукционе WAG - February 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
Россия Деньга 1825 ЕМ ИК на аукционе Rare Coins - December 12, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Деньга 1825 ЕМ ИК на аукционе Katz - February 25, 2018
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Деньга 1825 ЕМ ИК на аукционе La Galerie Numismatique - November 9, 2017
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 9 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
Россия Деньга 1825 ЕМ ИК на аукционе La Galerie Numismatique - April 23, 2017
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 23 апреля 2017
Сохранность VF
Цена
Россия Деньга 1825 ЕМ ИК на аукционе La Galerie Numismatique - November 22, 2016
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 22 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Деньга 1825 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Александра I Монеты России 1825 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом Деньга Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск