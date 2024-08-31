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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Деньга 1810 года ЕМ НМ (Россия, Александр I)

Аверс монеты - Деньга 1810 года ЕМ НМ - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Деньга 1810 года ЕМ НМ - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,41 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал Деньга
  • Год 1810
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1810 года со знаком ЕМ НМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 558 проданному на аукционе Редкие Монеты за 14000 USD. Торги состоялись 22 апреля 2017.

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Россия Деньга 1810 ЕМ НМ на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VG
Цена
Россия Деньга 1810 ЕМ НМ на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность G
Цена
Россия Деньга 1810 ЕМ НМ на аукционе AURORA - October 26, 2023
Продавец AURORA
Дата 26 октября 2023
Сохранность VG
Цена
Россия Деньга 1810 ЕМ НМ на аукционе Rare Coins - April 22, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность XF40
Цена
14000 $
Цена в валюте аукциона 14000 USD
Россия Деньга 1810 ЕМ НМ на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Россия Деньга 1810 ЕМ НМ на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность UNC
Цена
305 ℳ︁
Цена в валюте аукциона 305 Mark

Где продать?

Для продажи Деньга 1810 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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