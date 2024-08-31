Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Деньга 1810 года ЕМ НМ (Россия, Александр I)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,41 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал Деньга
- Год 1810
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1810 года со знаком ЕМ НМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 558 проданному на аукционе Редкие Монеты за 14000 USD. Торги состоялись 22 апреля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность XF40
Цена
14000 $
Цена в валюте аукциона 14000 USD
Где продать?
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