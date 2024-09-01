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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Деньга 1810 года СПБ ФГ "Тип 1810-1825". Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Деньга 1810 года СПБ ФГ "Тип 1810-1825" Новодел - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Деньга 1810 года СПБ ФГ "Тип 1810-1825" Новодел - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,41 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал Деньга
  • Год 1810
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1810 года со знаком СПБ ФГ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 433 проданному на аукционе SINCONA AG за 3750 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Baldwin's (1)
  • Heritage (1)
  • Künker (1)
  • New York Sale (1)
  • SINCONA (1)
  • WAG (1)
Россия Деньга 1810 СПБ ФГ на аукционе WAG - November 8, 2020
Продавец WAG
Дата 8 ноября 2020
Сохранность SP64 RB PCGS
Цена
1306 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Россия Деньга 1810 СПБ ФГ на аукционе Heritage - September 11, 2018
Россия Деньга 1810 СПБ ФГ на аукционе Heritage - September 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность SP64 RB PCGS
Цена
1560 $
Цена в валюте аукциона 1560 USD
Россия Деньга 1810 СПБ ФГ на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Россия Деньга 1810 СПБ ФГ на аукционе Künker - October 8, 2014
Продавец Künker
Дата 8 октября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Россия Деньга 1810 СПБ ФГ на аукционе New York Sale - January 5, 2012
Продавец New York Sale
Дата 5 января 2012
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
******
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Россия Деньга 1810 СПБ ФГ на аукционе Baldwin's - May 3, 2010
Продавец Baldwin's
Дата 3 мая 2010
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи Деньга 1810 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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