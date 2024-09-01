Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Деньга 1810 года СПБ ФГ "Тип 1810-1825". Новодел (Россия, Александр I)
Разновидность: Новодел
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,41 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал Деньга
- Год 1810
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1810 года со знаком СПБ ФГ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 433 проданному на аукционе SINCONA AG за 3750 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Baldwin's (1)
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- SINCONA (1)
- WAG (1)
Продавец WAG
Дата 8 ноября 2020
Сохранность SP64 RB PCGS
Цена
1306 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность SP64 RB PCGS
Цена
1560 $
Цена в валюте аукциона 1560 USD
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 октября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 5 января 2012
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Где продать?
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