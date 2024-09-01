Деньга 1810 года СПБ ФГ "Тип 1810-1825". Новодел (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1810 года со знаком СПБ ФГ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 433 проданному на аукционе SINCONA AG за 3750 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

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