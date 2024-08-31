Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Деньга 1810 года КМ "Сузунский монетный двор". Новодел (Россия, Александр I)
Разновидность: Новодел
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1810 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 269 проданному на аукционе Александр за 3200 USD. Торги состоялись 23 марта 2012.
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