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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Деньга 1810 года КМ "Сузунский монетный двор". Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Деньга 1810 года КМ "Сузунский монетный двор" Новодел - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Деньга 1810 года КМ "Сузунский монетный двор" Новодел - цена монеты - Россия, Александр I

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,12 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал Деньга
  • Год 1810
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1810 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 269 проданному на аукционе Александр за 3200 USD. Торги состоялись 23 марта 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Rare Coins (1)
  • Александр (1)
Россия Деньга 1810 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - April 22, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность MS63
Цена
1500 $
Цена в валюте аукциона 1500 USD
Россия Деньга 1810 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Александр - March 23, 2012
Россия Деньга 1810 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Александр - March 23, 2012
Продавец Александр
Дата 23 марта 2012
Сохранность MS64 PL
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Деньга 1810 "Сузунский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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