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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Деньга 1823 года КМ АМ. Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Деньга 1823 года КМ АМ Новодел - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Деньга 1823 года КМ АМ Новодел - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Adolph Hess Nachfolger

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,41 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал Деньга
  • Год 1823
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1823 года со знаком КМ АМ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 937 проданному на аукционе Adolph Hess Nachfolger за 125 Mark. Торги состоялись 9 марта 1913.

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Россия Деньга 1823 КМ АМ на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Россия Деньга 1823 КМ АМ на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

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