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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Деньга 1810 года ЕМ НМ "Тип 1810-1825". Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Деньга 1810 года ЕМ НМ "Тип 1810-1825" Новодел - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Деньга 1810 года ЕМ НМ "Тип 1810-1825" Новодел - цена монеты - Россия, Александр I

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,41 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал Деньга
  • Год 1810
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1810 года со знаком ЕМ НМ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 452 проданному на аукционе SINCONA AG за 1000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность
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Россия Деньга 1810 ЕМ НМ на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Где купить?
Россия Деньга 1810 ЕМ НМ на аукционе Heritage - August 17, 2024
Продавец Heritage
Дата 17 августа 2024
Сохранность MS65 RB NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи Деньга 1810 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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