Деньга 1810 года ЕМ НМ "Тип 1810-1825". Новодел (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1810 года со знаком ЕМ НМ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 452 проданному на аукционе SINCONA AG за 1000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

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