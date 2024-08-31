Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Деньга 1803 года КМ "Сузунский монетный двор". Новодел (Россия, Александр I)
Разновидность: Новодел
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,12 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал Деньга
- Год 1803
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1803 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2150 проданному на аукционе The New York Sale за 2500 USD. Торги состоялись 5 января 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
874 $
Цена в валюте аукциона 750 EUR
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность SP64 BN PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 февраля 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность SP64 BN PCGS
Цена
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Продавец Александр
Дата 24 сентября 2016
Сохранность MS62
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 18 июня 2016
Сохранность MS63
Цена
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Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
Для продажи Деньга 1803 "Сузунский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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