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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Деньга 1803 года КМ "Сузунский монетный двор". Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Деньга 1803 года КМ "Сузунский монетный двор" Новодел - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Деньга 1803 года КМ "Сузунский монетный двор" Новодел - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,12 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал Деньга
  • Год 1803
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1803 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2150 проданному на аукционе The New York Sale за 2500 USD. Торги состоялись 5 января 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • SINCONA (1)
  • WAG (1)
  • Westfälische (1)
  • Александр (1)
Россия Деньга 1803 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе MDC Monaco - October 21, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
874 $
Цена в валюте аукциона 750 EUR
Россия Деньга 1803 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе WAG - February 14, 2021
Продавец WAG
Дата 14 февраля 2021
Сохранность UNC
Цена
908 $
Цена в валюте аукциона 750 EUR
Россия Деньга 1803 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Heritage - April 29, 2019
Россия Деньга 1803 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Heritage - April 29, 2019
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность SP64 BN PCGS
Цена
******
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Россия Деньга 1803 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Katz - February 25, 2018
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2018
Сохранность AU
Цена
******
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Россия Деньга 1803 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе AURORA - October 18, 2017
Продавец AURORA
Дата 18 октября 2017
Сохранность XF
Цена
Россия Деньга 1803 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Heritage - September 12, 2017
Россия Деньга 1803 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Heritage - September 12, 2017
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность SP64 BN PCGS
Цена
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Россия Деньга 1803 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Александр - September 24, 2016
Россия Деньга 1803 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Александр - September 24, 2016
Продавец Александр
Дата 24 сентября 2016
Сохранность MS62
Цена
******
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Россия Деньга 1803 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - June 18, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 18 июня 2016
Сохранность MS63
Цена
******
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Россия Деньга 1803 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Westfälische - November 24, 2015
Продавец Westfälische
Дата 24 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
Россия Деньга 1803 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Höhn - October 25, 2014
Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Россия Деньга 1803 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Россия Деньга 1803 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе New York Sale - January 5, 2012
Продавец New York Sale
Дата 5 января 2012
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Деньга 1803 "Сузунский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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