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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Деньга 1818 года ЕМ НМ (Россия, Александр I)

Аверс монеты - Деньга 1818 года ЕМ НМ - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Деньга 1818 года ЕМ НМ - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,41 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,410,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал Деньга
  • Год 1818
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (42)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1818 года со знаком ЕМ НМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 160 проданному на аукционе SINCONA AG за 550 CHF. Торги состоялись 19 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Деньга 1818 ЕМ НМ на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU50 BN NGC
Цена
51 $
Цена в валюте аукциона 4600 RUB
Россия Деньга 1818 ЕМ НМ на аукционе Знак - April 26, 2024
Россия Деньга 1818 ЕМ НМ на аукционе Знак - April 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Деньга 1818 ЕМ НМ на аукционе RedSquare - January 27, 2024
Продавец RedSquare
Дата 27 января 2024
Сохранность AU
Цена
Россия Деньга 1818 ЕМ НМ на аукционе RedSquare - November 4, 2023
Продавец RedSquare
Дата 4 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия Деньга 1818 ЕМ НМ на аукционе RedSquare - August 5, 2023
Продавец RedSquare
Дата 5 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия Деньга 1818 ЕМ НМ на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия Деньга 1818 ЕМ НМ на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность MS60 BN NGC
Цена
188 $
Цена в валюте аукциона 17000 RUB
Россия Деньга 1818 ЕМ НМ на аукционе RedSquare - July 2, 2023
Продавец RedSquare
Дата 2 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия Деньга 1818 ЕМ НМ на аукционе Katz - June 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Деньга 1818 ЕМ НМ на аукционе RedSquare - April 15, 2023
Продавец RedSquare
Дата 15 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия Деньга 1818 ЕМ НМ на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Деньга 1818 ЕМ НМ на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU55
Цена
Россия Деньга 1818 ЕМ НМ на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Россия Деньга 1818 ЕМ НМ на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность AU53 BN ННР
Цена
Россия Деньга 1818 ЕМ НМ на аукционе Katz - June 8, 2022
Продавец Katz
Дата 8 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Деньга 1818 ЕМ НМ на аукционе Spink - July 19, 2021
Продавец Spink
Дата 19 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Деньга 1818 ЕМ НМ на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Россия Деньга 1818 ЕМ НМ на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия Деньга 1818 ЕМ НМ на аукционе Имперская монета - April 27, 2021
Россия Деньга 1818 ЕМ НМ на аукционе Имперская монета - April 27, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 27 апреля 2021
Сохранность XF40
Цена
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Россия Деньга 1818 ЕМ НМ на аукционе Spink - January 12, 2021
Продавец Spink
Дата 12 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Деньга 1818 ЕМ НМ на аукционе RedSquare - December 6, 2020
Продавец RedSquare
Дата 6 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
Россия Деньга 1818 ЕМ НМ на аукционе Александр - December 9, 2020
Россия Деньга 1818 ЕМ НМ на аукционе Александр - December 9, 2020
Продавец Александр
Дата 9 декабря 2020
Сохранность XF45
Цена
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Россия Деньга 1818 ЕМ НМ на аукционе SINCONA - October 19, 2020
Продавец SINCONA
Дата 19 октября 2020
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия Деньга 1818 ЕМ НМ на аукционе Russiancoin - October 1, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 1 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи Деньга 1818 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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