Деньга 1818 года ЕМ НМ (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1818 года со знаком ЕМ НМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 160 проданному на аукционе SINCONA AG за 550 CHF. Торги состоялись 19 октября 2020.

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