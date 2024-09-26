Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Деньга 1818 года ЕМ НМ (Россия, Александр I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,41 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,410,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал Деньга
- Год 1818
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (42)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1818 года со знаком ЕМ НМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 160 проданному на аукционе SINCONA AG за 550 CHF. Торги состоялись 19 октября 2020.
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Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU50 BN NGC
Цена
51 $
Цена в валюте аукциона 4600 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность MS60 BN NGC
Цена
188 $
Цена в валюте аукциона 17000 RUB
Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 27 апреля 2021
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Spink
Дата 12 января 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 9 декабря 2020
Сохранность XF45
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 19 октября 2020
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Где продать?
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