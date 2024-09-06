Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Деньга 1810 года КМ ПБ "Тип 1810-1825". Новодел (Россия, Александр I)
Разновидность: Новодел
Цены на аукционах (1) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1810 года со знаком КМ ПБ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 438 проданному на аукционе SINCONA AG за 3600 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
Сохранность
- Все фирмы
- SINCONA (1)
Где продать?
Для продажи Деньга 1810 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск