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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Деньга 1810 года КМ ПБ "Тип 1810-1825". Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Деньга 1810 года КМ ПБ "Тип 1810-1825" Новодел - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Деньга 1810 года КМ ПБ "Тип 1810-1825" Новодел - цена монеты - Россия, Александр I

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,41 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал Деньга
  • Год 1810
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1810 года со знаком КМ ПБ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 438 проданному на аукционе SINCONA AG за 3600 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
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  • SINCONA (1)
Россия Деньга 1810 КМ ПБ на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Деньга 1810 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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