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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1813 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями". Орел 1810 (Россия, Александр I)

Разновидность: Орел 1810

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Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,210,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1813
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (103) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1813 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПС. Орел 1810. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 33065 проданному на аукционе Heritage Auctions за 10575 USD. Торги состоялись 8 января 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1813 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS61 ННР
Цена
2021 $
Цена в валюте аукциона 180000 RUB
Россия 1 рубль 1813 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия 1 рубль 1813 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
543 $
Цена в валюте аукциона 500 EUR
Россия 1 рубль 1813 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 1 рубль 1813 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1813 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1813 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Россия 1 рубль 1813 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1813 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Numismatica Luciani - November 10, 2023
Продавец Numismatica Luciani
Дата 10 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1813 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия 1 рубль 1813 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1813 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия 1 рубль 1813 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность AU
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Россия 1 рубль 1813 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Heritage - September 10, 2023
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2023
Сохранность XF45 NGC
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Россия 1 рубль 1813 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS60
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Россия 1 рубль 1813 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 1 рубль 1813 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 июня 2023
Сохранность VF
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Россия 1 рубль 1813 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Niemczyk - June 24, 2023
Россия 1 рубль 1813 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Niemczyk - June 24, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1813 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Antykwariat u Nilsa - June 16, 2023
Россия 1 рубль 1813 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Antykwariat u Nilsa - June 16, 2023
Продавец Antykwariat u Nilsa
Дата 16 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1813 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - May 25, 2023
Продавец AURORA
Дата 25 мая 2023
Сохранность MS61 NGC
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Россия 1 рубль 1813 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - May 13, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1813 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - April 20, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1813 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - April 20, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность VF
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Продавец WCN
Дата 30 марта 2023
Сохранность VF
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Россия 1 рубль 1813 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1813 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - March 19, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 19 марта 2023
Сохранность AU55 RNGA
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1813 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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