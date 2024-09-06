Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1813 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями". Орел 1810 (Россия, Александр I)
Разновидность: Орел 1810
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,210,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 1 рубль
- Год 1813
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (103) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1813 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПС. Орел 1810. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 33065 проданному на аукционе Heritage Auctions за 10575 USD. Торги состоялись 8 января 2017.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS61 ННР
Цена
2021 $
Цена в валюте аукциона 180000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS60
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Antykwariat u Nilsa
Дата 16 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 25 мая 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность AU
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Где продать?
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