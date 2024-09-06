1 рубль 1813 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями". Орел 1810 (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1813 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПС. Орел 1810. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 33065 проданному на аукционе Heritage Auctions за 10575 USD. Торги состоялись 8 января 2017.

Сохранность UNC (19) AU (24) XF (44) VF (16) Сохранность (слабы) MS66 (1) MS64 (1) MS63 (1) MS62 (4) MS61 (6) MS60 (2) AU58 (4) AU55 (3) AU53 (5) XF45 (6) XF40 (4) VF35 (1) DETAILS (2) Сервис ННР (4) NGC (11) RNGA (5) PCGS (1)

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