Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1813 года ЕМ НМ (Россия, Александр I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,83 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 30,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 1 копейка
- Год 1813
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1813 года со знаком ЕМ НМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1287 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 200 EUR. Торги состоялись 4 ноября 2020.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность XF
Цена
162 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Продавец Русское Наследие
Дата 24 июля 2022
Сохранность VF DETAILS RNGA
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 5 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 30 сентября 2020
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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