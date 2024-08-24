Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1813 года ЕМ НМ (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 1 копейка 1813 года ЕМ НМ - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 1 копейка 1813 года ЕМ НМ - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,83 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 30,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1813
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1813 года со знаком ЕМ НМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1287 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 200 EUR. Торги состоялись 4 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (1)
  • Busso Peus (1)
  • Münzen Gut-Lynt (1)
  • Rare Coins (2)
  • Roma Numismatics (1)
  • SINCONA (1)
  • Александр (4)
  • Имперская монета (1)
  • Русское Наследие (3)
Россия 1 копейка 1813 ЕМ НМ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
96 $
Цена в валюте аукциона 75 GBP
Россия 1 копейка 1813 ЕМ НМ на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность XF
Цена
162 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Россия 1 копейка 1813 ЕМ НМ на аукционе Русское Наследие - July 24, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 24 июля 2022
Сохранность VF DETAILS RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1813 ЕМ НМ на аукционе Русское Наследие - April 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1813 ЕМ НМ на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1813 ЕМ НМ на аукционе Русское Наследие - October 30, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1813 ЕМ НМ на аукционе Busso Peus - November 5, 2020
Продавец Busso Peus
Дата 5 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1813 ЕМ НМ на аукционе Александр - September 30, 2020
Россия 1 копейка 1813 ЕМ НМ на аукционе Александр - September 30, 2020
Продавец Александр
Дата 30 сентября 2020
Сохранность XF45
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1813 ЕМ НМ на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия 1 копейка 1813 ЕМ НМ на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность XF40
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1813 ЕМ НМ на аукционе Александр - March 25, 2020
Россия 1 копейка 1813 ЕМ НМ на аукционе Александр - March 25, 2020
Продавец Александр
Дата 25 марта 2020
Сохранность VF35
Цена
Россия 1 копейка 1813 ЕМ НМ на аукционе AURORA - April 10, 2019
Продавец AURORA
Дата 10 апреля 2019
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1813 ЕМ НМ на аукционе Rare Coins - February 13, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1813 ЕМ НМ на аукционе Александр - August 29, 2018
Россия 1 копейка 1813 ЕМ НМ на аукционе Александр - August 29, 2018
Продавец Александр
Дата 29 августа 2018
Сохранность VF35
Цена
Россия 1 копейка 1813 ЕМ НМ на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1813 ЕМ НМ на аукционе Александр - August 27, 2015
Россия 1 копейка 1813 ЕМ НМ на аукционе Александр - August 27, 2015
Продавец Александр
Дата 27 августа 2015
Сохранность XF40
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1813 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Александра I Монеты России 1813 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом 1 копейка Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Категория
Год
Поиск