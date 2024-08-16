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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1813 года КМ АМ (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 1 копейка 1813 года КМ АМ - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 1 копейка 1813 года КМ АМ - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,83 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1813
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1813 года со знаком КМ АМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 328 проданному на аукционе AURORA за 62500 RUB. Торги состоялись 13 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • AURORA (1)
  • Busso Peus (1)
  • Katz (3)
  • Künker (1)
  • Rare Coins (3)
  • SINCONA (1)
  • Александр (1)
  • Имперская монета (2)
  • Монеты и Медали (1)
  • Русское Наследие (1)
Россия 1 копейка 1813 КМ АМ на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Россия 1 копейка 1813 КМ АМ на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 8200 RUB
Россия 1 копейка 1813 КМ АМ на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
765 $
Цена в валюте аукциона 62500 RUB
Россия 1 копейка 1813 КМ АМ на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1813 КМ АМ на аукционе Александр - March 9, 2022
Россия 1 копейка 1813 КМ АМ на аукционе Александр - March 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 марта 2022
Сохранность AU50
Цена
Россия 1 копейка 1813 КМ АМ на аукционе Русское Наследие - October 3, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 3 октября 2021
Сохранность F
Цена
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Россия 1 копейка 1813 КМ АМ на аукционе Rare Coins - January 27, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 27 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1813 КМ АМ на аукционе Busso Peus - November 5, 2020
Продавец Busso Peus
Дата 5 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1813 КМ АМ на аукционе Имперская монета - September 22, 2020
Россия 1 копейка 1813 КМ АМ на аукционе Имперская монета - September 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 сентября 2020
Сохранность VF30
Цена
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Россия 1 копейка 1813 КМ АМ на аукционе Katz - June 7, 2020
Продавец Katz
Дата 7 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1813 КМ АМ на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия 1 копейка 1813 КМ АМ на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность AU50
Цена
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Россия 1 копейка 1813 КМ АМ на аукционе Katz - December 29, 2019
Продавец Katz
Дата 29 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1813 КМ АМ на аукционе Katz - December 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1813 КМ АМ на аукционе Rare Coins - December 12, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность VF
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Россия 1 копейка 1813 КМ АМ на аукционе Künker - October 11, 2013
Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1813 КМ АМ на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1813 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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