Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1813 года КМ АМ (Россия, Александр I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,83 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 1 копейка
- Год 1813
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1813 года со знаком КМ АМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 328 проданному на аукционе AURORA за 62500 RUB. Торги состоялись 13 апреля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 8200 RUB
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
765 $
Цена в валюте аукциона 62500 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 3 октября 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 27 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 22 сентября 2020
Сохранность VF30
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Katz
Дата 29 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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