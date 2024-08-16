1 копейка 1813 года КМ АМ (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1813 года со знаком КМ АМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 328 проданному на аукционе AURORA за 62500 RUB. Торги состоялись 13 апреля 2023.

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