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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1813 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями". "КОПЕЪКЪ" (Россия, Александр I)

Разновидность: "КОПЕЪКЪ"

Аверс монеты - 20 копеек 1813 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" "КОПЕЪКЪ" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 20 копеек 1813 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" "КОПЕЪКЪ" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: The New York Sale

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 4,15 гр
  • Чистого серебра (0,1001 oz) 3,1125 гр
  • Диаметр 22,1 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1813
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

Для продажи 20 копеек 1813 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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