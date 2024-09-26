Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1813 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями". "КОПЕЪКЪ" (Россия, Александр I)
Разновидность: "КОПЕЪКЪ"
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 4,15 гр
- Чистого серебра (0,1001 oz) 3,1125 гр
- Диаметр 22,1 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 20 копеек
- Год 1813
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Извините, нет данных о продажах этой монеты
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