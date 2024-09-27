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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1813 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 10 копеек 1813 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 10 копеек 1813 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 2,07 гр
  • Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
  • Диаметр 17,65 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,010,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1813
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (115) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1813 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПС. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 458 проданному на аукционе Morton & Eden Ltd за 2800 GBP. Торги состоялись 10 июня 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1813 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 10 копеек 1813 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
499 $
Цена в валюте аукциона 44000 RUB
Россия 10 копеек 1813 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - May 30, 2024
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS62 RNGA
Цена
413 $
Цена в валюте аукциона 37000 RUB
Россия 10 копеек 1813 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 10 копеек 1813 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1813 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия 10 копеек 1813 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS62 RNGA
Цена
Россия 10 копеек 1813 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Universum Coins GmbH - February 29, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1813 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Россия 10 копеек 1813 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1813 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность MS62 RNGA
Цена
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Россия 10 копеек 1813 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS62 RNGA
Цена
Россия 10 копеек 1813 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
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Россия 10 копеек 1813 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - October 29, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 29 октября 2023
Сохранность VF
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Россия 10 копеек 1813 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1813 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 10 копеек 1813 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1813 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Знак - September 29, 2023
Россия 10 копеек 1813 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Знак - September 29, 2023
Продавец Знак
Дата 29 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1813 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - September 27, 2023
Россия 10 копеек 1813 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - September 27, 2023
Продавец Александр
Дата 27 сентября 2023
Сохранность XF DETAILS ННР
Цена
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Россия 10 копеек 1813 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Heritage - September 10, 2023
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1813 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия 10 копеек 1813 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1813 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1813 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 20, 2023
Россия 10 копеек 1813 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 20, 2023
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1813 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Россия 10 копеек 1813 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1813 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Россия 10 копеек 1813 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность AU
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1813 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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