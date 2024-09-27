Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1813 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 2,07 гр
- Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
- Диаметр 17,65 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,010,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 10 копеек
- Год 1813
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (115) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1813 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПС. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 458 проданному на аукционе Morton & Eden Ltd за 2800 GBP. Торги состоялись 10 июня 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Artemide Aste (1)
- AURORA (8)
- Coins.ee (1)
- COINSNET (1)
- Goldberg (1)
- Haljak Coin Auction (1)
- Heritage (2)
- Katz (13)
- Künker (2)
- Meister & Sonntag (1)
- Morton & Eden (2)
- MS67 (1)
- MUNZE (4)
- New York Sale (1)
- Niemczyk (1)
- Numimarket (1)
- Numisbalt (5)
- Rare Coins (10)
- Russiancoin (3)
- SINCONA (3)
- Teutoburger (1)
- Universum Coins GmbH (1)
- Westfälische (1)
- Александр (14)
- Знак (2)
- Империя (3)
- Имперская монета (16)
- Монеты и Медали (9)
- НИКО (1)
- Русский Нумизматический Дом (2)
- Русское Наследие (3)
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
499 $
Цена в валюте аукциона 44000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность MS62 RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 29 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 27 сентября 2023
Сохранность XF DETAILS ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 6
Где продать?
Для продажи 10 копеек 1813 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск