Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1813 года КМ АМ. Новодел (Россия, Александр I)
Разновидность: Новодел
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,83 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 1 копейка
- Год 1813
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (4)
Цены на аукционах
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