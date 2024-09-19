Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1813 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями". "КОПЪЕКЪ" (Россия, Александр I)
Разновидность: "КОПЪЕКЪ"
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 4,15 гр
- Чистого серебра (0,1001 oz) 3,1125 гр
- Диаметр 22,1 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,900,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 20 копеек
- Год 1813
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (114) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1813 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПС. "КОПЪЕКЪ". Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 25 проданному на аукционе AURORA за 200000 RUB. Торги состоялись 30 мая 2024.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
227 $
Цена в валюте аукциона 20000 RUB
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 17 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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