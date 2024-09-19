20 копеек 1813 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями". "КОПЪЕКЪ" (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1813 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПС. "КОПЪЕКЪ". Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 25 проданному на аукционе AURORA за 200000 RUB. Торги состоялись 30 мая 2024.

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