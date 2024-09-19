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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1813 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями". "КОПЪЕКЪ" (Россия, Александр I)

Разновидность: "КОПЪЕКЪ"

Аверс монеты - 20 копеек 1813 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" "КОПЪЕКЪ" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 20 копеек 1813 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" "КОПЪЕКЪ" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 4,15 гр
  • Чистого серебра (0,1001 oz) 3,1125 гр
  • Диаметр 22,1 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,900,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1813
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (114) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1813 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПС. "КОПЪЕКЪ". Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 25 проданному на аукционе AURORA за 200000 RUB. Торги состоялись 30 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1813 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 20 копеек 1813 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
Россия 20 копеек 1813 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 20 копеек 1813 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
Россия 20 копеек 1813 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 20 копеек 1813 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
227 $
Цена в валюте аукциона 20000 RUB
Россия 20 копеек 1813 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 20 копеек 1813 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1813 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 1000 RUB
Россия 20 копеек 1813 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1813 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 20 копеек 1813 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1813 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия 20 копеек 1813 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1813 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - May 30, 2024
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1813 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 20 копеек 1813 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1813 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1813 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Россия 20 копеек 1813 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1813 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 20 копеек 1813 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Россия 20 копеек 1813 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1813 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Künker - November 17, 2023
Продавец Künker
Дата 17 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1813 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе BAC - November 14, 2023
Продавец BAC
Дата 14 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 20 копеек 1813 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Россия 20 копеек 1813 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1813 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1813 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 20 копеек 1813 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1813 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 20 копеек 1813 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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