Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1810 года ЕМ НМ. Ветви не перекрещены (Россия, Александр I)
Разновидность: Ветви не перекрещены
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,83 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 1 копейка
- Год 1810
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1810 года со знаком ЕМ НМ. Ветви не перекрещены. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 557 проданному на аукционе Редкие Монеты за 32000 USD. Торги состоялись 22 апреля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность AU53
Цена
32000 $
Цена в валюте аукциона 32000 USD
Где продать?
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