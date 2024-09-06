1 копейка 1810 года ЕМ НМ. Ветви не перекрещены (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1810 года со знаком ЕМ НМ. Ветви не перекрещены. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 557 проданному на аукционе Редкие Монеты за 32000 USD. Торги состоялись 22 апреля 2017.

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