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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1810 года ЕМ НМ. Ветви не перекрещены (Россия, Александр I)

Разновидность: Ветви не перекрещены

Аверс монеты - 1 копейка 1810 года ЕМ НМ Ветви не перекрещены - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 1 копейка 1810 года ЕМ НМ Ветви не перекрещены - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,83 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1810
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1810 года со знаком ЕМ НМ. Ветви не перекрещены. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 557 проданному на аукционе Редкие Монеты за 32000 USD. Торги состоялись 22 апреля 2017.

Сохранность
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Россия 1 копейка 1810 ЕМ НМ на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность VF
Цена
5969 $
Цена в валюте аукциона 4600 GBP
Россия 1 копейка 1810 ЕМ НМ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1810 ЕМ НМ на аукционе Rare Coins - April 22, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность AU53
Цена
32000 $
Цена в валюте аукциона 32000 USD
Россия 1 копейка 1810 ЕМ НМ на аукционе Империя - February 23, 2017
Продавец Империя
Дата 23 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1810 ЕМ НМ на аукционе Künker - June 24, 2009
Продавец Künker
Дата 24 июня 2009
Сохранность VF
Цена
******
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Россия 1 копейка 1810 ЕМ НМ на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Россия 1 копейка 1810 ЕМ НМ на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1810 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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