1 копейка 1810 года СПБ ФГ "Тип 1810-1825" (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1810 года со знаком СПБ ФГ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 663 проданному на аукционе SINCONA AG за 3800 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

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