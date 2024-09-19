Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1818 года КМ АД (Россия, Александр I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,83 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 1 копейка
- Год 1818
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (44) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1818 года со знаком КМ АД. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 51 проданному на аукционе MS67 за 260000 RUB. Торги состоялись 28 июня 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Coins.ee (2)
- Katz (5)
- MS67 (3)
- MUNZE (1)
- Numisor (2)
- Rare Coins (9)
- Rauch (1)
- Russiancoin (1)
- SINCONA (1)
- Александр (2)
- Денга1700 (4)
- Имперская монета (3)
- Монеты и Медали (1)
- Русское Наследие (9)
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MS67
Дата 28 июня 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 8 января 2023
Сохранность AU50 BN RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisor
Дата 15 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MS67
Дата 13 января 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123
Где продать?
Для продажи 1 копейка 1818 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск