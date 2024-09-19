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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1818 года КМ АД (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 1 копейка 1818 года КМ АД - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 1 копейка 1818 года КМ АД - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,83 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1818
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (44) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1818 года со знаком КМ АД. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 51 проданному на аукционе MS67 за 260000 RUB. Торги состоялись 28 июня 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1818 КМ АД на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 1400 RUB
Россия 1 копейка 1818 КМ АД на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1818 КМ АД на аукционе MS67 - June 20, 2024
Продавец MS67
Дата 20 июня 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
263 $
Цена в валюте аукциона 22000 RUB
Россия 1 копейка 1818 КМ АД на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1818 КМ АД на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1818 КМ АД на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1818 КМ АД на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия 1 копейка 1818 КМ АД на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1818 КМ АД на аукционе MS67 - June 28, 2023
Продавец MS67
Дата 28 июня 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1818 КМ АД на аукционе Русское Наследие - March 5, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 5 марта 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1818 КМ АД на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Россия 1 копейка 1818 КМ АД на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1818 КМ АД на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1818 КМ АД на аукционе Русское Наследие - January 8, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 8 января 2023
Сохранность AU50 BN RNGA
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Россия 1 копейка 1818 КМ АД на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1818 КМ АД на аукционе Александр - July 6, 2022
Россия 1 копейка 1818 КМ АД на аукционе Александр - July 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 июля 2022
Сохранность VG
Цена
Россия 1 копейка 1818 КМ АД на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Россия 1 копейка 1818 КМ АД на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
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Россия 1 копейка 1818 КМ АД на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1818 КМ АД на аукционе Numisor - February 15, 2022
Продавец Numisor
Дата 15 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1818 КМ АД на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия 1 копейка 1818 КМ АД на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность VF
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Россия 1 копейка 1818 КМ АД на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2022
Россия 1 копейка 1818 КМ АД на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2022
Сохранность XF
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Россия 1 копейка 1818 КМ АД на аукционе MS67 - January 13, 2022
Продавец MS67
Дата 13 января 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1818 КМ АД на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Россия 1 копейка 1818 КМ АД на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Продавец Денга1700
Дата 13 декабря 2021
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1818 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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