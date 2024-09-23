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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1820 года ИМ ЯВ. Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 1 копейка 1820 года ИМ ЯВ Новодел - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 1 копейка 1820 года ИМ ЯВ Новодел - цена монеты - Россия, Александр I

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,83 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1820
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Колпино
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1820 года со знаком ИМ ЯВ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Колпинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 506 проданному на аукционе SINCONA AG за 1200 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1820 ИМ ЯВ на аукционе Русское Наследие - October 14, 2017
Продавец Русское Наследие
Дата 14 октября 2017
Сохранность MS64 RB RNGA
Цена
Россия 1 копейка 1820 ИМ ЯВ на аукционе Александр - April 2, 2016
Россия 1 копейка 1820 ИМ ЯВ на аукционе Александр - April 2, 2016
Продавец Александр
Дата 2 апреля 2016
Сохранность MS64
Цена
Россия 1 копейка 1820 ИМ ЯВ на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
1257 $
Цена в валюте аукциона 1200 CHF

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1820 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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