Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1820 года ИМ ЯВ. Новодел (Россия, Александр I)
Разновидность: Новодел
Цены на аукционах (3) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1820 года со знаком ИМ ЯВ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Колпинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 506 проданному на аукционе SINCONA AG за 1200 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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