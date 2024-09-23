1 копейка 1820 года ИМ ЯВ. Новодел (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1820 года со знаком ИМ ЯВ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Колпинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 506 проданному на аукционе SINCONA AG за 1200 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

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