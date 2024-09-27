Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1825 года КМ АМ (Россия, Александр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,83 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 1 копейка
- Год 1825
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (43) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1825 года со знаком КМ АМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 60 проданному на аукционе Русское Наследие за 230000 RUB. Торги состоялись 22 июня 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
2585 $
Цена в валюте аукциона 230000 RUB
Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
195 $
Цена в валюте аукциона 19000 RUB
Продавец MUNZE
Дата 5 сентября 2023
Сохранность XF40 BN CGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 5 февраля 2023
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 8 января 2023
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 27 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 14 сентября 2022
Сохранность XF40 BN CGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Где продать?
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