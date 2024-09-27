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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1825 года КМ АМ (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 1 копейка 1825 года КМ АМ - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 1 копейка 1825 года КМ АМ - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,83 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1825
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (43) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1825 года со знаком КМ АМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 60 проданному на аукционе Русское Наследие за 230000 RUB. Торги состоялись 22 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1825 КМ АМ на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1825 КМ АМ на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Россия 1 копейка 1825 КМ АМ на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
2585 $
Цена в валюте аукциона 230000 RUB
Россия 1 копейка 1825 КМ АМ на аукционе MS67 - September 20, 2023
Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
195 $
Цена в валюте аукциона 19000 RUB
Россия 1 копейка 1825 КМ АМ на аукционе MUNZE - September 5, 2023
Продавец MUNZE
Дата 5 сентября 2023
Сохранность XF40 BN CGC
Цена
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Россия 1 копейка 1825 КМ АМ на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1825 КМ АМ на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Россия 1 копейка 1825 КМ АМ на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
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Россия 1 копейка 1825 КМ АМ на аукционе RedSquare - April 15, 2023
Продавец RedSquare
Дата 15 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 копейка 1825 КМ АМ на аукционе Русское Наследие - February 5, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 5 февраля 2023
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
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Россия 1 копейка 1825 КМ АМ на аукционе Русское Наследие - January 8, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 8 января 2023
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
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Россия 1 копейка 1825 КМ АМ на аукционе RedSquare - December 3, 2022
Продавец RedSquare
Дата 3 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 копейка 1825 КМ АМ на аукционе Русское Наследие - November 27, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 27 ноября 2022
Сохранность AU
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Россия 1 копейка 1825 КМ АМ на аукционе MUNZE - September 14, 2022
Россия 1 копейка 1825 КМ АМ на аукционе MUNZE - September 14, 2022
Продавец MUNZE
Дата 14 сентября 2022
Сохранность XF40 BN CGC
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Россия 1 копейка 1825 КМ АМ на аукционе RedSquare - September 10, 2022
Продавец RedSquare
Дата 10 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 копейка 1825 КМ АМ на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Россия 1 копейка 1825 КМ АМ на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность F DETAILS
Цена
Россия 1 копейка 1825 КМ АМ на аукционе RedSquare - July 16, 2022
Продавец RedSquare
Дата 16 июля 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 копейка 1825 КМ АМ на аукционе Русское Наследие - April 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
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Россия 1 копейка 1825 КМ АМ на аукционе RedSquare - March 19, 2022
Продавец RedSquare
Дата 19 марта 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1825 КМ АМ на аукционе Holmasto - March 12, 2022
Продавец Holmasto
Дата 12 марта 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1825 КМ АМ на аукционе Numisbalt - December 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1825 КМ АМ на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Россия 1 копейка 1825 КМ АМ на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 28 октября 2021
Сохранность VF DETAILS
Цена
Россия 1 копейка 1825 КМ АМ на аукционе Numisbalt - September 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1825 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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