1 копейка 1825 года КМ АМ (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1825 года со знаком КМ АМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 60 проданному на аукционе Русское Наследие за 230000 RUB. Торги состоялись 22 июня 2024.

Сохранность UNC (9) AU (12) XF (6) VF (11) F (1) Нет оценки (4) Сохранность (слабы) MS63 (2) MS61 (2) AU58 (6) AU55 (2) XF40 (2) VF35 (1) VF30 (2) VF25 (2) DETAILS (2) BN (14) Сервис NGC (6) CGC (2) RNGA (5)

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