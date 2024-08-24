Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1810 года ЕМ НМ "Тип 1810-1825". Дата большая. Новодел (Россия, Александр I)
Разновидность: Дата большая. Новодел
Фотография: Universum Coins GmbH
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,83 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 1 копейка
- Год 1810
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1810 года со знаком ЕМ НМ. Дата большая. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 662 проданному на аукционе SINCONA AG за 2800 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
622 $
Цена в валюте аукциона 57500 RUB
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
543 $
Цена в валюте аукциона 506 EUR
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 11 июля 2020
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
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Продавец MS67
Дата 27 мая 2020
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 25 апреля 2015
Сохранность MS67
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 22 марта 2013
Сохранность MS62
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
Для продажи 1 копейка 1810 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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