Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1810 года ЕМ НМ "Тип 1810-1825". Дата большая. Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Дата большая. Новодел

Аверс монеты - 1 копейка 1810 года ЕМ НМ "Тип 1810-1825" Дата большая Новодел - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 1 копейка 1810 года ЕМ НМ "Тип 1810-1825" Дата большая Новодел - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Universum Coins GmbH

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,83 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1810
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1810 года со знаком ЕМ НМ. Дата большая. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 662 проданному на аукционе SINCONA AG за 2800 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (1)
  • Coins.ee (1)
  • MS67 (1)
  • Rare Coins (2)
  • SINCONA (2)
  • Stack's (1)
  • Universum Coins GmbH (2)
  • Александр (3)
  • Русское Наследие (1)
Россия 1 копейка 1810 ЕМ НМ на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
622 $
Цена в валюте аукциона 57500 RUB
Россия 1 копейка 1810 ЕМ НМ на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Россия 1 копейка 1810 ЕМ НМ на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
543 $
Цена в валюте аукциона 506 EUR
Россия 1 копейка 1810 ЕМ НМ на аукционе Universum Coins GmbH - November 17, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 17 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1810 ЕМ НМ на аукционе Universum Coins GmbH - April 28, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1810 ЕМ НМ на аукционе Русское Наследие - July 11, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 11 июля 2020
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1810 ЕМ НМ на аукционе MS67 - May 27, 2020
Продавец MS67
Дата 27 мая 2020
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1810 ЕМ НМ на аукционе Rare Coins - April 22, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность MS62
Цена
Россия 1 копейка 1810 ЕМ НМ на аукционе Александр - December 19, 2015
Россия 1 копейка 1810 ЕМ НМ на аукционе Александр - December 19, 2015
Продавец Александр
Дата 19 декабря 2015
Сохранность MS62
Цена
Россия 1 копейка 1810 ЕМ НМ на аукционе Rare Coins - April 25, 2015
Продавец Rare Coins
Дата 25 апреля 2015
Сохранность MS67
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1810 ЕМ НМ на аукционе Александр - March 28, 2014
Россия 1 копейка 1810 ЕМ НМ на аукционе Александр - March 28, 2014
Продавец Александр
Дата 28 марта 2014
Сохранность MS62
Цена
Россия 1 копейка 1810 ЕМ НМ на аукционе Александр - March 22, 2013
Россия 1 копейка 1810 ЕМ НМ на аукционе Александр - March 22, 2013
Продавец Александр
Дата 22 марта 2013
Сохранность MS62
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1810 ЕМ НМ на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность UNC PL
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1810 ЕМ НМ на аукционе SINCONA - October 25, 2011
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1810 ЕМ НМ на аукционе Stack's - January 13, 2009
Россия 1 копейка 1810 ЕМ НМ на аукционе Stack's - January 13, 2009
Продавец Stack's
Дата 13 января 2009
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1810 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Александра I Монеты России 1810 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом 1 копейка Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск