1 копейка 1819 года КМ ДБ. Новодел (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1819 года со знаком КМ ДБ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 470 проданному на аукционе SINCONA AG за 4750 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

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