Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1819 года ЕМ НМ (Россия, Александр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,83 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 19,390,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 1 копейка
- Год 1819
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (69) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1819 года со знаком ЕМ НМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 127 проданному на аукционе Империя за 35000 RUB. Торги состоялись 14 декабря 2012.
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