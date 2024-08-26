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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1819 года ЕМ НМ (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 1 копейка 1819 года ЕМ НМ - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 1 копейка 1819 года ЕМ НМ - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,83 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 19,390,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1819
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (69) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1819 года со знаком ЕМ НМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 127 проданному на аукционе Империя за 35000 RUB. Торги состоялись 14 декабря 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1819 ЕМ НМ на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1819 ЕМ НМ на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Россия 1 копейка 1819 ЕМ НМ на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 160 PLN
Россия 1 копейка 1819 ЕМ НМ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 100 RUB
Россия 1 копейка 1819 ЕМ НМ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Россия 1 копейка 1819 ЕМ НМ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1819 ЕМ НМ на аукционе Russiancoin - January 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1819 ЕМ НМ на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1819 ЕМ НМ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 1 копейка 1819 ЕМ НМ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1819 ЕМ НМ на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Россия 1 копейка 1819 ЕМ НМ на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1819 ЕМ НМ на аукционе Russiancoin - August 31, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 31 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1819 ЕМ НМ на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1819 ЕМ НМ на аукционе Russiancoin - April 13, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 13 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1819 ЕМ НМ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1819 ЕМ НМ на аукционе Русское Наследие - March 5, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 5 марта 2023
Сохранность AU
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Россия 1 копейка 1819 ЕМ НМ на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1819 ЕМ НМ на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Россия 1 копейка 1819 ЕМ НМ на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1819 ЕМ НМ на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 копейка 1819 ЕМ НМ на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность UNC
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Россия 1 копейка 1819 ЕМ НМ на аукционе Russiancoin - November 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1819 ЕМ НМ на аукционе Александр - November 16, 2022
Россия 1 копейка 1819 ЕМ НМ на аукционе Александр - November 16, 2022
Продавец Александр
Дата 16 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1819 ЕМ НМ на аукционе Katz - September 25, 2022
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1819 ЕМ НМ на аукционе Русское Наследие - July 10, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 10 июля 2022
Сохранность F
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1819 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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