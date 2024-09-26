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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1823 года ЕМ ФГ (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 1 копейка 1823 года ЕМ ФГ - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 1 копейка 1823 года ЕМ ФГ - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,83 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 10,350,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1823
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (44) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1823 года со знаком ЕМ ФГ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 118 проданному на аукционе MS67 за 62500 RUB. Торги состоялись 8 февраля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1823 ЕМ ФГ на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность VF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Россия 1 копейка 1823 ЕМ ФГ на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность XF
Цена
52 $
Цена в валюте аукциона 40 GBP
Россия 1 копейка 1823 ЕМ ФГ на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Россия 1 копейка 1823 ЕМ ФГ на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1823 ЕМ ФГ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS63 RB RNGA
Цена
Россия 1 копейка 1823 ЕМ ФГ на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU55
Цена
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Россия 1 копейка 1823 ЕМ ФГ на аукционе RedSquare - August 5, 2023
Продавец RedSquare
Дата 5 августа 2023
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
Россия 1 копейка 1823 ЕМ ФГ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1823 ЕМ ФГ на аукционе RedSquare - July 2, 2023
Продавец RedSquare
Дата 2 июля 2023
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
Россия 1 копейка 1823 ЕМ ФГ на аукционе RedSquare - April 15, 2023
Продавец RedSquare
Дата 15 апреля 2023
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
Россия 1 копейка 1823 ЕМ ФГ на аукционе AURORA - March 2, 2023
Продавец AURORA
Дата 2 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1823 ЕМ ФГ на аукционе MS67 - February 8, 2023
Продавец MS67
Дата 8 февраля 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1823 ЕМ ФГ на аукционе MUNZE - October 19, 2022
Россия 1 копейка 1823 ЕМ ФГ на аукционе MUNZE - October 19, 2022
Продавец MUNZE
Дата 19 октября 2022
Сохранность AU DETAILS CGC
Цена
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Россия 1 копейка 1823 ЕМ ФГ на аукционе RedSquare - August 13, 2022
Продавец RedSquare
Дата 13 августа 2022
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
Россия 1 копейка 1823 ЕМ ФГ на аукционе MUNZE - May 24, 2022
Продавец MUNZE
Дата 24 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1823 ЕМ ФГ на аукционе Русское Наследие - April 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
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Россия 1 копейка 1823 ЕМ ФГ на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1823 ЕМ ФГ на аукционе Varesi - February 6, 2022
Продавец Varesi
Дата 6 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1823 ЕМ ФГ на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1823 ЕМ ФГ на аукционе Rare Coins - December 4, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность MS60 ННР
Цена
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Россия 1 копейка 1823 ЕМ ФГ на аукционе Имперская монета - November 2, 2021
Россия 1 копейка 1823 ЕМ ФГ на аукционе Имперская монета - November 2, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 2 ноября 2021
Сохранность VF35
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1823 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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