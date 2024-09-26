1 копейка 1823 года ЕМ ФГ (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1823 года со знаком ЕМ ФГ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 118 проданному на аукционе MS67 за 62500 RUB. Торги состоялись 8 февраля 2023.

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