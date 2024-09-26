Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1823 года ЕМ ФГ (Россия, Александр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,83 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 10,350,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 1 копейка
- Год 1823
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (44) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1823 года со знаком ЕМ ФГ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 118 проданному на аукционе MS67 за 62500 RUB. Торги состоялись 8 февраля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU55
Цена
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Продавец MS67
Дата 8 февраля 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 19 октября 2022
Сохранность AU DETAILS CGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
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Продавец Varesi
Дата 6 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность MS60 ННР
Цена
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Где продать?
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