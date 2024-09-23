Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1824 года ЕМ ПГ (Россия, Александр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,83 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 1 копейка
- Год 1824
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (71) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1824 года со знаком ЕМ ПГ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 150 проданному на аукционе MS67 за 87500 RUB. Торги состоялись 13 января 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
386 $
Цена в валюте аукциона 360 EUR
Продавец MUNZE
Дата 5 сентября 2023
Сохранность XF DETAILS CGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Империя
Дата 2 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 14 сентября 2022
Сохранность XF DETAILS CGC
Цена
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Где продать?
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