1 копейка 1824 года ЕМ ПГ (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1824 года со знаком ЕМ ПГ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 150 проданному на аукционе MS67 за 87500 RUB. Торги состоялись 13 января 2022.

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