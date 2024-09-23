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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1824 года ЕМ ПГ (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 1 копейка 1824 года ЕМ ПГ - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 1 копейка 1824 года ЕМ ПГ - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,83 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1824
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (71) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1824 года со знаком ЕМ ПГ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 150 проданному на аукционе MS67 за 87500 RUB. Торги состоялись 13 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1824 ЕМ ПГ на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 1 копейка 1824 ЕМ ПГ на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность AU55 BN ННР
Цена
Россия 1 копейка 1824 ЕМ ПГ на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1824 ЕМ ПГ на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU55
Цена
47 $
Цена в валюте аукциона 4200 RUB
Россия 1 копейка 1824 ЕМ ПГ на аукционе Russiancoin - January 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1824 ЕМ ПГ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Россия 1 копейка 1824 ЕМ ПГ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS62 RB RNGA
Цена
Россия 1 копейка 1824 ЕМ ПГ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Россия 1 копейка 1824 ЕМ ПГ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS62 RB RNGA
Цена
Россия 1 копейка 1824 ЕМ ПГ на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
386 $
Цена в валюте аукциона 360 EUR
Россия 1 копейка 1824 ЕМ ПГ на аукционе MUNZE - September 5, 2023
Продавец MUNZE
Дата 5 сентября 2023
Сохранность XF DETAILS CGC
Цена
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Россия 1 копейка 1824 ЕМ ПГ на аукционе Russiancoin - August 31, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 31 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1824 ЕМ ПГ на аукционе RedSquare - August 5, 2023
Продавец RedSquare
Дата 5 августа 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1824 ЕМ ПГ на аукционе Александр - July 5, 2023
Россия 1 копейка 1824 ЕМ ПГ на аукционе Александр - July 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность XF45
Цена
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Россия 1 копейка 1824 ЕМ ПГ на аукционе Jean ELSEN - June 16, 2023
Продавец Jean ELSEN
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
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Россия 1 копейка 1824 ЕМ ПГ на аукционе Russiancoin - April 13, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 13 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1824 ЕМ ПГ на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1824 ЕМ ПГ на аукционе Империя - February 2, 2023
Продавец Империя
Дата 2 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1824 ЕМ ПГ на аукционе Русское Наследие - January 8, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 8 января 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1824 ЕМ ПГ на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU58
Цена
Россия 1 копейка 1824 ЕМ ПГ на аукционе Russiancoin - November 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1824 ЕМ ПГ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Россия 1 копейка 1824 ЕМ ПГ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1824 ЕМ ПГ на аукционе MUNZE - September 14, 2022
Россия 1 копейка 1824 ЕМ ПГ на аукционе MUNZE - September 14, 2022
Продавец MUNZE
Дата 14 сентября 2022
Сохранность XF DETAILS CGC
Цена
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Россия 1 копейка 1824 ЕМ ПГ на аукционе RedSquare - September 10, 2022
Продавец RedSquare
Дата 10 сентября 2022
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1824 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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