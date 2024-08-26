1 копейка 1810 года СПБ ФГ "Тип 1810-1825". Новодел (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1810 года со знаком СПБ ФГ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 305 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 1000 USD. Торги состоялись 19 января 2020.

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