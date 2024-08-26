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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1810 года СПБ ФГ "Тип 1810-1825". Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 1 копейка 1810 года СПБ ФГ "Тип 1810-1825" Новодел - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 1 копейка 1810 года СПБ ФГ "Тип 1810-1825" Новодел - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Baldwin's of St. James's

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,83 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1810
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1810 года со знаком СПБ ФГ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 305 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 1000 USD. Торги состоялись 19 января 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1810 СПБ ФГ на аукционе Baldwin's of St. James's - January 19, 2020
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 19 января 2020
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
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