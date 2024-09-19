1 копейка 1820 года КМ АД (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1820 года со знаком КМ АД. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 140 проданному на аукционе MS67 за 77500 RUB. Торги состоялись 13 января 2022.

Сохранность UNC (8) AU (13) XF (16) VF (5) Нет оценки (3) Сохранность (слабы) MS62 (2) AU58 (1) AU55 (4) AU50 (1) XF40 (3) VF30 (2) VF20 (1) DETAILS (1) BN (7) Сервис NGC (6) ННР (1) RNGA (1)

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