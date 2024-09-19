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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1820 года КМ АД (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 1 копейка 1820 года КМ АД - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 1 копейка 1820 года КМ АД - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Roma Numismatics Ltd.

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,83 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1820
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (45) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1820 года со знаком КМ АД. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 140 проданному на аукционе MS67 за 77500 RUB. Торги состоялись 13 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1820 КМ АД на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1820 КМ АД на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1820 КМ АД на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность XF
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 16 EUR
Россия 1 копейка 1820 КМ АД на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность XF
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 22 EUR
Россия 1 копейка 1820 КМ АД на аукционе MS67 - February 14, 2024
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1820 КМ АД на аукционе RedSquare - January 27, 2024
Продавец RedSquare
Дата 27 января 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1820 КМ АД на аукционе RedSquare - November 4, 2023
Продавец RedSquare
Дата 4 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 копейка 1820 КМ АД на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия 1 копейка 1820 КМ АД на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность AU58 BN ННР
Цена
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Россия 1 копейка 1820 КМ АД на аукционе MS67 - September 20, 2023
Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1820 КМ АД на аукционе RedSquare - August 5, 2023
Продавец RedSquare
Дата 5 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 копейка 1820 КМ АД на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1820 КМ АД на аукционе RedSquare - July 2, 2023
Продавец RedSquare
Дата 2 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 копейка 1820 КМ АД на аукционе RedSquare - April 15, 2023
Продавец RedSquare
Дата 15 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 копейка 1820 КМ АД на аукционе MS67 - March 29, 2023
Продавец MS67
Дата 29 марта 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1820 КМ АД на аукционе Русское Наследие - March 5, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 5 марта 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1820 КМ АД на аукционе Русское Наследие - January 8, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 8 января 2023
Сохранность AU55 BN RNGA
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Россия 1 копейка 1820 КМ АД на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1820 КМ АД на аукционе MS67 - October 26, 2022
Продавец MS67
Дата 26 октября 2022
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1820 КМ АД на аукционе MS67 - July 21, 2022
Продавец MS67
Дата 21 июля 2022
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1820 КМ АД на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Россия 1 копейка 1820 КМ АД на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность XF40
Цена
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Россия 1 копейка 1820 КМ АД на аукционе MS67 - January 13, 2022
Продавец MS67
Дата 13 января 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1820 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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