Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1820 года КМ АД (Россия, Александр I)
Фотография: Roma Numismatics Ltd.
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,83 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 1 копейка
- Год 1820
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (45) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1820 года со знаком КМ АД. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 140 проданному на аукционе MS67 за 77500 RUB. Торги состоялись 13 января 2022.
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Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность AU58 BN ННР
Цена
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Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MS67
Дата 29 марта 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 8 января 2023
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
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Продавец MS67
Дата 26 октября 2022
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 21 июля 2022
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность XF40
Цена
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Где продать?
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