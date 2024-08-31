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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1823 года КМ АМ. Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 1 копейка 1823 года КМ АМ Новодел - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 1 копейка 1823 года КМ АМ Новодел - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,83 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1823
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1823 года со знаком КМ АМ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 165 проданному на аукционе Монеты и Медали за 110000 RUB. Торги состоялись 7 апреля 2023.

Сохранность
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Россия 1 копейка 1823 КМ АМ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Россия 1 копейка 1823 КМ АМ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

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