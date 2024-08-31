1 копейка 1823 года КМ АМ. Новодел (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1823 года со знаком КМ АМ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 165 проданному на аукционе Монеты и Медали за 110000 RUB. Торги состоялись 7 апреля 2023.

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