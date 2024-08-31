Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1823 года КМ АМ (Россия, Александр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,83 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 1 копейка
- Год 1823
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (48) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1823 года со знаком КМ АМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 148 проданному на аукционе MS67 за 90000 RUB. Торги состоялись 13 января 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
184 $
Цена в валюте аукциона 17000 RUB
Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 10 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 8 января 2023
Сохранность AU53 BN RNGA
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
******
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Где продать?
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