1 копейка 1823 года КМ АМ (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1823 года со знаком КМ АМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 148 проданному на аукционе MS67 за 90000 RUB. Торги состоялись 13 января 2022.

Сохранность UNC (6) AU (26) XF (6) VF (6) Нет оценки (3) Сохранность (слабы) MS63 (2) MS62 (1) MS61 (1) AU58 (3) AU55 (1) AU53 (1) AU50 (1) XF40 (2) VF30 (3) VF25 (1) DETAILS (1) BN (6) Сервис NGC (5) RNGA (1) PCGS (1)

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