Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1818 года КМ ДБ (Россия, Александр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,83 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 1 копейка
- Год 1818
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (59) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1818 года со знаком КМ ДБ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 478 проданному на аукционе SINCONA AG за 650 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
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Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 29 марта 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 19 января 2023
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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