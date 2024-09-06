1 копейка 1818 года КМ ДБ (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1818 года со знаком КМ ДБ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 478 проданному на аукционе SINCONA AG за 650 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность UNC (15) AU (29) XF (8) VF (4) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) MS62 (1) MS61 (1) AU58 (3) AU53 (1) AU50 (1) XF45 (1) XF40 (2) DETAILS (7) BN (5) Сервис RNGA (3) NGC (10)

Продавец Все фирмы

AURORA (6)

Katz (10)

MS67 (7)

MUNZE (1)

Rare Coins (18)

Rauch (1)

RedSquare (5)

SINCONA (1)

Знак (1)

Имперская монета (5)

Русское Наследие (4)