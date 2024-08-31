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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1810 года ЕМ НМ. Ветви перекрещены (Россия, Александр I)

Разновидность: Ветви перекрещены

Аверс монеты - 1 копейка 1810 года ЕМ НМ Ветви перекрещены - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 1 копейка 1810 года ЕМ НМ Ветви перекрещены - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Adolph Hess Nachfolger

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,83 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1810
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1810 года со знаком ЕМ НМ. Ветви перекрещены. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 503 проданному на аукционе Adolph Hess Nachfolger за 250 Mark. Торги состоялись 9 марта 1913.

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Россия 1 копейка 1810 ЕМ НМ на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Россия 1 копейка 1810 ЕМ НМ на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1810 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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