Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1810 года ЕМ НМ. Ветви перекрещены (Россия, Александр I)
Разновидность: Ветви перекрещены
Фотография: Adolph Hess Nachfolger
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,83 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 1 копейка
- Год 1810
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1810 года со знаком ЕМ НМ. Ветви перекрещены. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 503 проданному на аукционе Adolph Hess Nachfolger за 250 Mark. Торги состоялись 9 марта 1913.
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