Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1818 года ЕМ НМ (Россия, Александр I)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,83 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 55,750,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 1 копейка
- Год 1818
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (42) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1818 года со знаком ЕМ НМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 531 проданному на аукционе H.D. Rauch за 340 EUR. Торги состоялись 22 апреля 2013.
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Продавец Varesi
Дата 6 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
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Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 июня 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 30 апреля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 20 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 23 сентября 2019
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Где продать?
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