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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1818 года ЕМ НМ (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 1 копейка 1818 года ЕМ НМ - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 1 копейка 1818 года ЕМ НМ - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,83 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 55,750,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1818
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (42) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1818 года со знаком ЕМ НМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 531 проданному на аукционе H.D. Rauch за 340 EUR. Торги состоялись 22 апреля 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1818 ЕМ НМ на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1818 ЕМ НМ на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность AU
Цена
42 $
Цена в валюте аукциона 39 EUR
Россия 1 копейка 1818 ЕМ НМ на аукционе Russiancoin - August 31, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 31 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1818 ЕМ НМ на аукционе Russiancoin - August 3, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 3 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1818 ЕМ НМ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1818 ЕМ НМ на аукционе Russiancoin - July 6, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 6 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1818 ЕМ НМ на аукционе Russiancoin - June 8, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 8 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1818 ЕМ НМ на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU55
Цена
58 $
Цена в валюте аукциона 3600 RUB
Россия 1 копейка 1818 ЕМ НМ на аукционе AURORA - June 15, 2022
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1818 ЕМ НМ на аукционе Varesi - February 6, 2022
Продавец Varesi
Дата 6 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1818 ЕМ НМ на аукционе Numisbalt - February 4, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1818 ЕМ НМ на аукционе Niemczyk - June 19, 2020
Россия 1 копейка 1818 ЕМ НМ на аукционе Niemczyk - June 19, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 19 июня 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1818 ЕМ НМ на аукционе Russiancoin - April 30, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 30 апреля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1818 ЕМ НМ на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия 1 копейка 1818 ЕМ НМ на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность AU50
Цена
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Россия 1 копейка 1818 ЕМ НМ на аукционе BAC - December 19, 2019
Продавец BAC
Дата 19 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1818 ЕМ НМ на аукционе Russiancoin - December 12, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 12 декабря 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1818 ЕМ НМ на аукционе Александр - December 4, 2019
Россия 1 копейка 1818 ЕМ НМ на аукционе Александр - December 4, 2019
Продавец Александр
Дата 4 декабря 2019
Сохранность XF40
Цена
Россия 1 копейка 1818 ЕМ НМ на аукционе Rare Coins - November 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1818 ЕМ НМ на аукционе Numimarket - September 23, 2019
Россия 1 копейка 1818 ЕМ НМ на аукционе Numimarket - September 23, 2019
Продавец Numimarket
Дата 23 сентября 2019
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1818 ЕМ НМ на аукционе Russiancoin - July 11, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 11 июля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1818 ЕМ НМ на аукционе BAC - April 16, 2019
Продавец BAC
Дата 16 апреля 2019
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1818 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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