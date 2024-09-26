1 копейка 1818 года ЕМ НМ (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1818 года со знаком ЕМ НМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 531 проданному на аукционе H.D. Rauch за 340 EUR. Торги состоялись 22 апреля 2013.

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