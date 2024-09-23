Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1818 года КМ ДБ. Новодел (Россия, Александр I)
Разновидность: Новодел
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,83 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 1 копейка
- Год 1818
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1818 года со знаком КМ ДБ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 482 проданному на аукционе Редкие Монеты за 4000 USD. Торги состоялись 25 апреля 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность MS65 RB RNGA
Цена
1550 $
Цена в валюте аукциона 1550 USD
Где продать?
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