1 копейка 1816 года КМ АМ. Новодел (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1816 года со знаком КМ АМ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1034 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 140 EUR. Торги состоялись 23 октября 2018.

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