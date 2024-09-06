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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1816 года КМ АМ. Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 1 копейка 1816 года КМ АМ Новодел - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 1 копейка 1816 года КМ АМ Новодел - цена монеты - Россия, Александр I

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,83 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1816
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1816 года со знаком КМ АМ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1034 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 140 EUR. Торги состоялись 23 октября 2018.

Сохранность
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  • Emporium Hamburg (1)
Россия 1 копейка 1816 КМ АМ на аукционе Emporium Hamburg - October 26, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1816 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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