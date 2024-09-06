Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1816 года КМ АМ. Новодел (Россия, Александр I)
Разновидность: Новодел
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Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1816 года со знаком КМ АМ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1034 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 140 EUR. Торги состоялись 23 октября 2018.
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