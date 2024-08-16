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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1824 года КМ АМ (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 1 копейка 1824 года КМ АМ - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 1 копейка 1824 года КМ АМ - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,83 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1824
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (31) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1824 года со знаком КМ АМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2124 проданному на аукционе Numisbalt за 1500 EUR. Торги состоялись 17 сентября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1824 КМ АМ на аукционе Империя - July 11, 2024
Продавец Империя
Дата 11 июля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1824 КМ АМ на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность XF
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 17 EUR
Россия 1 копейка 1824 КМ АМ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия 1 копейка 1824 КМ АМ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
173 $
Цена в валюте аукциона 16000 RUB
Россия 1 копейка 1824 КМ АМ на аукционе MS67 - March 13, 2024
Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1824 КМ АМ на аукционе Империя - February 15, 2024
Продавец Империя
Дата 15 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1824 КМ АМ на аукционе Империя - November 2, 2023
Продавец Империя
Дата 2 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1824 КМ АМ на аукционе Империя - April 13, 2023
Продавец Империя
Дата 13 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1824 КМ АМ на аукционе AURORA - February 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 копейка 1824 КМ АМ на аукционе Империя - December 17, 2022
Продавец Империя
Дата 17 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1824 КМ АМ на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Россия 1 копейка 1824 КМ АМ на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность MS60 BN
Цена
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Россия 1 копейка 1824 КМ АМ на аукционе MS67 - November 3, 2021
Продавец MS67
Дата 3 ноября 2021
Сохранность MS63 BN NGC
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Россия 1 копейка 1824 КМ АМ на аукционе Numisbalt - September 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность MS64 BN NGC
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Россия 1 копейка 1824 КМ АМ на аукционе Numisbalt - July 3, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 3 июля 2021
Сохранность MS62 BN NGC
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Россия 1 копейка 1824 КМ АМ на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Россия 1 копейка 1824 КМ АМ на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 1 июня 2021
Сохранность AU55
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Россия 1 копейка 1824 КМ АМ на аукционе Rare Coins - April 7, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 7 апреля 2021
Сохранность AU
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Россия 1 копейка 1824 КМ АМ на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность XF
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Россия 1 копейка 1824 КМ АМ на аукционе Имперская монета - February 23, 2021
Россия 1 копейка 1824 КМ АМ на аукционе Имперская монета - February 23, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 23 февраля 2021
Сохранность AU55
Цена
Россия 1 копейка 1824 КМ АМ на аукционе Имперская монета - January 26, 2021
Россия 1 копейка 1824 КМ АМ на аукционе Имперская монета - January 26, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 26 января 2021
Сохранность XF45
Цена
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Россия 1 копейка 1824 КМ АМ на аукционе Katz - December 20, 2020
Продавец Katz
Дата 20 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1824 КМ АМ на аукционе Rare Coins - December 16, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1824 КМ АМ на аукционе Имперская монета - November 24, 2020
Россия 1 копейка 1824 КМ АМ на аукционе Имперская монета - November 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 ноября 2020
Сохранность AU55
Цена

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1824 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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