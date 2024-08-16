Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1824 года КМ АМ (Россия, Александр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,83 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 1 копейка
- Год 1824
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (31) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1824 года со знаком КМ АМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2124 проданному на аукционе Numisbalt за 1500 EUR. Торги состоялись 17 сентября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
173 $
Цена в валюте аукциона 16000 RUB
Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец Империя
Дата 2 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Империя
Дата 13 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность MS60 BN
Цена
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Продавец MS67
Дата 3 ноября 2021
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 3 июля 2021
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 1 июня 2021
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 7 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 26 января 2021
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Katz
Дата 20 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
Для продажи 1 копейка 1824 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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