Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1825 года ЕМ ИК (Россия, Александр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,83 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 370,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 1 копейка
- Год 1825
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1825 года со знаком ЕМ ИК. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 140 проданному на аукционе MS67 за 40000 RUB. Торги состоялись 20 сентября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
410 $
Цена в валюте аукциона 40000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность XF45 BN CGC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 23 февраля 2021
Сохранность AU53 BN
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 22 декабря 2020
Сохранность VF20
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 7 июля 2020
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 5 мая 2020
Сохранность VF20
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 22 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 13 июня 2018
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 15 мая 2018
Сохранность VF20
Цена
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Продавец Künker
Дата 7 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Где продать?
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