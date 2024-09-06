1 копейка 1825 года ЕМ ИК (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1825 года со знаком ЕМ ИК. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 140 проданному на аукционе MS67 за 40000 RUB. Торги состоялись 20 сентября 2023.

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