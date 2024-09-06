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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1825 года ЕМ ИК (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 1 копейка 1825 года ЕМ ИК - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 1 копейка 1825 года ЕМ ИК - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,83 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 370,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1825
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1825 года со знаком ЕМ ИК. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 140 проданному на аукционе MS67 за 40000 RUB. Торги состоялись 20 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1825 ЕМ ИК на аукционе MUNZE - October 17, 2023
Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность AU
Цена
380 $
Цена в валюте аукциона 37000 RUB
Россия 1 копейка 1825 ЕМ ИК на аукционе MS67 - September 20, 2023
Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
410 $
Цена в валюте аукциона 40000 RUB
Россия 1 копейка 1825 ЕМ ИК на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 копейка 1825 ЕМ ИК на аукционе MUNZE - January 18, 2023
Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность XF45 BN CGC
Цена
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Россия 1 копейка 1825 ЕМ ИК на аукционе Имперская монета - February 23, 2021
Россия 1 копейка 1825 ЕМ ИК на аукционе Имперская монета - February 23, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 23 февраля 2021
Сохранность AU53 BN
Цена
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Россия 1 копейка 1825 ЕМ ИК на аукционе Rare Coins - January 27, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 27 января 2021
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1825 ЕМ ИК на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Россия 1 копейка 1825 ЕМ ИК на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 декабря 2020
Сохранность VF20
Цена
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Россия 1 копейка 1825 ЕМ ИК на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Россия 1 копейка 1825 ЕМ ИК на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 7 июля 2020
Сохранность XF45
Цена
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Россия 1 копейка 1825 ЕМ ИК на аукционе Имперская монета - May 5, 2020
Россия 1 копейка 1825 ЕМ ИК на аукционе Имперская монета - May 5, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 5 мая 2020
Сохранность VF20
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Россия 1 копейка 1825 ЕМ ИК на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия 1 копейка 1825 ЕМ ИК на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность AU50
Цена
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Россия 1 копейка 1825 ЕМ ИК на аукционе Имперская монета - September 24, 2019
Россия 1 копейка 1825 ЕМ ИК на аукционе Имперская монета - September 24, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 24 сентября 2019
Сохранность VF25
Цена
Россия 1 копейка 1825 ЕМ ИК на аукционе Rare Coins - February 13, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
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Россия 1 копейка 1825 ЕМ ИК на аукционе SINCONA - October 22, 2018
Продавец SINCONA
Дата 22 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1825 ЕМ ИК на аукционе Александр - June 13, 2018
Россия 1 копейка 1825 ЕМ ИК на аукционе Александр - June 13, 2018
Продавец Александр
Дата 13 июня 2018
Сохранность XF45
Цена
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Россия 1 копейка 1825 ЕМ ИК на аукционе Имперская монета - May 15, 2018
Россия 1 копейка 1825 ЕМ ИК на аукционе Имперская монета - May 15, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 15 мая 2018
Сохранность VF20
Цена
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Россия 1 копейка 1825 ЕМ ИК на аукционе Имперская монета - February 27, 2018
Россия 1 копейка 1825 ЕМ ИК на аукционе Имперская монета - February 27, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 27 февраля 2018
Сохранность VF20
Цена
Россия 1 копейка 1825 ЕМ ИК на аукционе Künker - April 7, 2016
Продавец Künker
Дата 7 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1825 ЕМ ИК на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 27, 2015
Россия 1 копейка 1825 ЕМ ИК на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 27, 2015
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1825 ЕМ ИК на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Россия 1 копейка 1825 ЕМ ИК на аукционе Империя - December 14, 2012
Продавец Империя
Дата 14 декабря 2012
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1825 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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