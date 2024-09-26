Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1816 года КМ АМ (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 1 копейка 1816 года КМ АМ - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 1 копейка 1816 года КМ АМ - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,83 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1816
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1816 года со знаком КМ АМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 54 проданному на аукционе Русское Наследие за 220000 RUB. Торги состоялись 22 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Katz (4)
  • Rare Coins (1)
  • Rauch (1)
  • SINCONA (1)
  • Империя (1)
  • Имперская монета (2)
  • НИКО (1)
  • Русское Наследие (5)
Россия 1 копейка 1816 КМ АМ на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1816 КМ АМ на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Россия 1 копейка 1816 КМ АМ на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
2472 $
Цена в валюте аукциона 220000 RUB
Россия 1 копейка 1816 КМ АМ на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Россия 1 копейка 1816 КМ АМ на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
Россия 1 копейка 1816 КМ АМ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Россия 1 копейка 1816 КМ АМ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS63 BN RNGA
Цена
579 $
Цена в валюте аукциона 52500 RUB
Россия 1 копейка 1816 КМ АМ на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Россия 1 копейка 1816 КМ АМ на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1816 КМ АМ на аукционе Русское Наследие - August 7, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 7 августа 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1816 КМ АМ на аукционе Rare Coins - December 16, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1816 КМ АМ на аукционе Katz - July 12, 2020
Продавец Katz
Дата 12 июля 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1816 КМ АМ на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия 1 копейка 1816 КМ АМ на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность XF45
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1816 КМ АМ на аукционе Империя - July 19, 2019
Продавец Империя
Дата 19 июля 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1816 КМ АМ на аукционе Имперская монета - June 25, 2019
Россия 1 копейка 1816 КМ АМ на аукционе Имперская монета - June 25, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 25 июня 2019
Сохранность VF30
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1816 КМ АМ на аукционе Katz - March 24, 2019
Продавец Katz
Дата 24 марта 2019
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1816 КМ АМ на аукционе Katz - December 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1816 КМ АМ на аукционе НИКО - April 19, 2017
Продавец НИКО
Дата 19 апреля 2017
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1816 КМ АМ на аукционе Rauch - November 10, 2016
Продавец Rauch
Дата 10 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1816 КМ АМ на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1816 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Александра I Монеты России 1816 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом 1 копейка Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск