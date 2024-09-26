Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1816 года КМ АМ (Россия, Александр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,83 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 1 копейка
- Год 1816
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1816 года со знаком КМ АМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 54 проданному на аукционе Русское Наследие за 220000 RUB. Торги состоялись 22 июня 2024.
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Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
2472 $
Цена в валюте аукциона 220000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS63 BN RNGA
Цена
579 $
Цена в валюте аукциона 52500 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 7 августа 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Империя
Дата 19 июля 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 25 июня 2019
Сохранность VF30
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?
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