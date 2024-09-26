1 копейка 1816 года КМ АМ (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1816 года со знаком КМ АМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 54 проданному на аукционе Русское Наследие за 220000 RUB. Торги состоялись 22 июня 2024.

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