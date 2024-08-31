Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1817 года КМ АМ. Новодел (Россия, Александр I)
Разновидность: Новодел
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,83 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 1 копейка
- Год 1817
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1817 года со знаком КМ АМ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 435 проданному на аукционе Редкие Монеты за 8000 USD. Торги состоялись 26 апреля 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
1152 $
Цена в валюте аукциона 89000 RUB
Продавец Александр
Дата 21 июня 2019
Сохранность MS62
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность MS64
Цена
******
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Где продать?
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