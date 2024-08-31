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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1817 года КМ АМ. Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 1 копейка 1817 года КМ АМ Новодел - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 1 копейка 1817 года КМ АМ Новодел - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,83 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1817
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1817 года со знаком КМ АМ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 435 проданному на аукционе Редкие Монеты за 8000 USD. Торги состоялись 26 апреля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1817 КМ АМ на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
1152 $
Цена в валюте аукциона 89000 RUB
Россия 1 копейка 1817 КМ АМ на аукционе Rare Coins - June 5, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
Россия 1 копейка 1817 КМ АМ на аукционе AURORA - November 6, 2019
Продавец AURORA
Дата 6 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
1264 $
Цена в валюте аукциона 80500 RUB
Россия 1 копейка 1817 КМ АМ на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность MS64
Цена
Россия 1 копейка 1817 КМ АМ на аукционе Александр - June 21, 2019
Россия 1 копейка 1817 КМ АМ на аукционе Александр - June 21, 2019
Продавец Александр
Дата 21 июня 2019
Сохранность MS62
Цена
******
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Россия 1 копейка 1817 КМ АМ на аукционе Русское Наследие - October 13, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность MS63 BN RNGA
Цена
Россия 1 копейка 1817 КМ АМ на аукционе Rare Coins - November 12, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность MS64
Цена
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Россия 1 копейка 1817 КМ АМ на аукционе Rare Coins - April 26, 2014
Продавец Rare Coins
Дата 26 апреля 2014
Сохранность MS66
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1817 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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